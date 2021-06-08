Поиски ни к чему не привели

Останки двух пассажиров, погибших при крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, до сих пор не найдены. Об этом сообщили в Гаагском суде сегодня, 8 июня.

В ходе слушаний судья Хендрик Стейнхейс заявил, что специалистам удалось установить личности 296 пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы. Однако останки двоих жертв до сих пор не удалось найти.

Стейнхейс также отметил, что поиски останков провели на основании нахождения документов и мобильных телефонов, которые принадлежат жертвам, сообщает РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что Голландский суд отказался приобщать спутниковые снимки США по инциденту со сбитым "Боингом". Согласно приведенным данным, запросы, отправленные американской стороне, ни к чему не привели – Белый дом ответил отказом.