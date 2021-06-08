ЦИК подписал соглашение с АНО "Диалог Регионы" по взаимодействию на выборах

ЦИК подписал соглашение с АНО "Диалог Регионы" по взаимодействию на выборах
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Соглашение позволит адресно информировать россиян обо всех этапах избирательной кампании

Глава ЦИК Элла Памфилова и генеральный директор НКО АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский подписали соглашение по сотрудничеству в рамках подготовки к проведению выборов. Церемония прошла сегодня, 8 июня.

Как отметила Памфилова, перед началом избирательной кампании комиссия ведет договоренности о форматах взаимодействия, а также занимается поиском новых партнеров. По словам главы ЦИК, комиссия будет делать ставку на дистанционный формат по информированию избирателей. Опыт "Диалога" же окажтся весьма полезным в этом вопросе – организация за минимальные сроки смогла выстроить систему по эффективной обратной связи между органами власти и населением.

Председатель ЦИК заявила, что соглашение позволит адресно информировать население по всем этапам избирательной кампании и оперативно получать обратную связь от граждан.

Гореславский также отметил, что АНО продолжает работать, исходя из своего приоритета – работы с людьми. Инструментарий, которым располагает платформа, позволяет справиться с задачей по созданию центров управления регионами.

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