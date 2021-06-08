На Украине опасаются техногенной катастрофы из-за прорыва на блокирующей воду в Крым дамбе

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Строение начало разрушаться

На Украине решили проверить выстроенную для блокировки подачи воды в Крым дамбу. Этим займутся специалисты Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Плотину осмотрят. Это необходимо сделать, чтобы понять, возможна ли на ней техногенная авария, уточнил министр экологии Незалежной Роман Абрамовский.

Тем временем украинские журналисты волнуются. Они считают, что строение на 91-м км Северо-Крымского канала начало разрушаться, пишет "Политика сегодня".

Ранее на просочившуюся с Украины воду резко отреагировали в Крыму. Новость о попадании жидкости в водоемы полуострова назвали ложной, использовать ее там не намерены.

О прорыве на Украине плотины, перекрывающей воду в Крым, стало известно накануне. И тогда же говорилось, что объект не был достроен – и нынче дамба не готова к эксплуатации.

Полина ДОРОЖКИНА

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Дык,возможно Куев будет смыт вместе с бандерлогами?!
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