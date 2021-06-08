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Зарубежные эксперты провели исследование останков пилотов печально
известного малазийского "Боинга", следовавшего по рейсу MH17. Борт разбился на
украинской территории семь лет назад. Специалисты изучили тела пилотов и пришли
к выводу, что самолет был подорван извне.
Так, в останках одного из-за летчиков, а также его помощника обнаружили большое количество инородных материалов. Больше всего травм жертвы автокатастрофы получили с левой стороны. При этом среди материалов найдены фрагменты стали, которые не имеют отношения к осколкам самого самолета. Эти стальные элементы попали в тела несчастных извне, что свидетельствует о взрыве.
Такие данные обнародовал председательствующий судебный эксперт Хендрик Стинхейс, пишет РИА "Новости".
Расследование трагического инцидента тянется уже долгие годы. Гаагский суд рассматривает дело с марта прошлого года. Накануне, 7 июня, начались слушания по существу. Примечательно, что специалисты отечественного военного концерна "Алмаз-Антей" во многом не согласны с выводами нидерландских прокуроров. Ранее наличие разночтений между двумя экспертными ведомствами признала официальная представительница прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
Напомним, потерпевший крушение борт летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии находившиеся в самолете 298 человек погибли. По мнению представителей киевского режима, в страшной авиакатастрофе виноваты донбасские ополченцы. Последние, в свою очередь, отрицают причастность к кровавому инциденту.
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