Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне

Зарубежные эксперты провели исследование останков пилотов печально известного малазийского "Боинга", следовавшего по рейсу MH17. Борт разбился на украинской территории семь лет назад. Специалисты изучили тела пилотов и пришли к выводу, что самолет был подорван извне.



Так, в останках одного из-за летчиков, а также его помощника обнаружили большое количество инородных материалов. Больше всего травм жертвы автокатастрофы получили с левой стороны. При этом среди материалов найдены фрагменты стали, которые не имеют отношения к осколкам самого самолета. Эти стальные элементы попали в тела несчастных извне, что свидетельствует о взрыве.

Такие данные обнародовал председательствующий судебный эксперт Хендрик Стинхейс, пишет РИА "Новости".

Расследование трагического инцидента тянется уже долгие годы. Гаагский суд рассматривает дело с марта прошлого года. Накануне, 7 июня, начались слушания по существу. Примечательно, что специалисты отечественного военного концерна "Алмаз-Антей" во многом не согласны с выводами нидерландских прокуроров. Ранее наличие разночтений между двумя экспертными ведомствами признала официальная представительница прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Напомним, потерпевший крушение борт летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии находившиеся в самолете 298 человек погибли. По мнению представителей киевского режима, в страшной авиакатастрофе виноваты донбасские ополченцы. Последние, в свою очередь, отрицают причастность к кровавому инциденту.