Гаагский суд рассказал о подозрительных стальных осколках в телах пилотов MH17

Гаагский суд рассказал о подозрительных стальных осколках в телах пилотов MH17
Фото: Alexander Ermochenko /Xinhua/ www.globallookpress.com
Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне

Зарубежные эксперты провели исследование останков пилотов печально известного малазийского "Боинга", следовавшего по рейсу MH17. Борт разбился на украинской территории семь лет назад. Специалисты изучили тела пилотов и пришли к выводу, что самолет был подорван извне.

Так, в останках одного из-за летчиков, а также его помощника обнаружили большое количество инородных материалов. Больше всего травм жертвы автокатастрофы получили с левой стороны. При этом среди материалов найдены фрагменты стали, которые не имеют отношения к осколкам самого самолета. Эти стальные элементы попали в тела несчастных извне, что свидетельствует о взрыве.

Такие данные обнародовал председательствующий судебный эксперт Хендрик Стинхейс, пишет РИА "Новости".

Расследование трагического инцидента тянется уже долгие годы. Гаагский суд рассматривает дело с марта прошлого года. Накануне, 7 июня, начались слушания по существу. Примечательно, что специалисты отечественного военного концерна "Алмаз-Антей" во многом не согласны с выводами нидерландских прокуроров. Ранее наличие разночтений между двумя экспертными ведомствами признала официальная представительница прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Напомним, потерпевший крушение борт летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии находившиеся в самолете 298 человек погибли. По мнению представителей киевского режима, в страшной авиакатастрофе виноваты донбасские ополченцы. Последние, в свою очередь, отрицают причастность к кровавому инциденту.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость255954
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Да ополченцы не виноваты в самом сбитии, ну в доставке Бука только и вывозке его назад в Рф, а так-то МО РФ накосячило там, Боинг вместо АН-26 захерачило.
Гиркин говорил же что ополченцы не сбивали, и я ему верю.
Там курские ПВОшники 53-й бригады не то сбили, дебилы криворукие.
Ну а что Алмаз-Антей xyйню несет- так это ожидаемо, они же не признАют, что Москва виновата в сбитии, они заинтересованная сторона, и потому их мнение и наx никому не всралось.
Гость255830
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Гость258996
Если следовать логике голландцев, то взрывная волна и все осколки от взрывного устройства, размещённого перед пилотом, скажем, под приборной панелью, обязаны вылететь наружу, никому не причинив вреда. Поэтому "Бук", только "Бук". Железная логика...
Там написано, что осколки попали из вне с левой стороны, что не понятно? Кроме тел есть ещё фюзеляж!
Гость256150
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Гость255830
А что Гаага боится Украину?
Она боится пиндосов. А боинг был сбит не без их участия.
Гость255830
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Гость259243
То что этот Боинг сбит - никто не оспаривает, весь вопрос когда признают Украину виновной и хватит ли у Гааги на это духу.
А что Гаага боится Украину?
Гость259243
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Гость258996
Если следовать логике голландцев, то взрывная волна и все осколки от взрывного устройства, размещённого перед пилотом, скажем, под приборной панелью, обязаны вылететь наружу, никому не причинив вреда. Поэтому "Бук", только "Бук". Железная логика...
То что этот Боинг сбит - никто не оспаривает, весь вопрос когда признают Украину виновной и хватит ли у Гааги на это духу.
Гость259235
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Хохлы сбили и не сознаются, все очевидно.
Гость258996
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Если следовать логике голландцев, то взрывная волна и все осколки от взрывного устройства, размещённого перед пилотом, скажем, под приборной панелью, обязаны вылететь наружу, никому не причинив вреда. Поэтому "Бук", только "Бук". Железная логика...
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