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Люди зачастую забывают вовремя проконтролировать состояние своего
здоровья или финансовое положение. Если взять за правило на ежегодной основе
выполнять 5 задач, можно серьезно повысить качество своей жизни.
Контроль здоровья
Очень важно хотя бы раз в год ходить к терапевту. Не нужно ждать, пока у вас что-нибудь заболит, профилактика – лучший способ сохранить здоровье и цветущий вид.
Посещение ветеринарной клиники
Здесь действует тот же принцип – заболевание лучше предупредить или выявить на раннем этапе. К сожалению, питомцы не могут сказать, что у них где-то что-то свербит или побаливает. Поэтому задача хорошего хозяина пристально следить за здоровьем любимца.
Анализ финансового положения
Это очень важный пункт, который нельзя забывать. Хотя бы раз в год нужно отслеживать предложения кредитных организаций, возможно где-то появятся выгодные условия по размещению депозита. В целом, нужно понимать, насколько успешно вы распоряжаетесь заработанными деньгами.
Генеральная уборка
Можно превратить это в своеобразный ритуал. Каждый год избавляйтесь от ненужных вещей: это поможет освободить пространство и подстегнет к приобретению обновок. А еще не стоит забывать хотя бы раз в 12 месяцев вычищать обивку мебели и выбивать ковры. Генеральная уборка требуется и в цифровой сфере: удаляйте ненужные фотографии и документы, они только занимают лишнее место.
Путешествие и постановка новых целей
Яркие впечатления продлевают жизнь. Постарайтесь хотя бы иногда выбираться за пределы уютного жилища. Поездка в соседний город тоже может стать настоящим приключением. А еще нужно всегда ставить перед собой новые цели. Определение задачи – первый шаг на пути ее выполнения.
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