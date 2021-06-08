Делать раз в год: о чем нельзя забывать успешному человеку

Делать раз в год: о чем нельзя забывать успешному человеку
Фото: West Coast Surfer/ moodboard/ www.globallookpress.com
Регулярное внимание к различным сферам жизни оградит от неприятностей

Люди зачастую забывают вовремя проконтролировать состояние своего здоровья или финансовое положение. Если взять за правило на ежегодной основе выполнять 5 задач, можно серьезно повысить качество своей жизни.

Контроль здоровья

Очень важно хотя бы раз в год ходить к терапевту. Не нужно ждать, пока у вас что-нибудь заболит, профилактика – лучший способ сохранить здоровье и цветущий вид.

Посещение ветеринарной клиники

Здесь действует тот же принцип – заболевание лучше предупредить или выявить на раннем этапе. К сожалению, питомцы не могут сказать, что у них где-то что-то свербит или побаливает. Поэтому задача хорошего хозяина пристально следить за здоровьем любимца.

Анализ финансового положения

Это очень важный пункт, который нельзя забывать. Хотя бы раз в год нужно отслеживать предложения кредитных организаций, возможно где-то появятся выгодные условия по размещению депозита. В целом, нужно понимать, насколько успешно вы распоряжаетесь заработанными деньгами.

Генеральная уборка

Можно превратить это в своеобразный ритуал. Каждый год избавляйтесь от ненужных вещей: это поможет освободить пространство и подстегнет к приобретению обновок. А еще не стоит забывать хотя бы раз в 12 месяцев вычищать обивку мебели и выбивать ковры. Генеральная уборка требуется и в цифровой сфере: удаляйте ненужные фотографии и документы, они только занимают лишнее место.

Путешествие и постановка новых целей

Яркие впечатления продлевают жизнь. Постарайтесь хотя бы иногда выбираться за пределы уютного жилища. Поездка в соседний город тоже может стать настоящим приключением. А еще нужно всегда ставить перед собой новые цели. Определение задачи – первый шаг на пути ее выполнения.

Ранее "Утро.ру" делилось ритуалом, который позволяет приманивать к себе деньги. Для обряда потребуется лавровый лист.

Ольга ФЕДОРОВА

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