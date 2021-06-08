Володин предложил законодательно обозначить добровольность вакцинации от ковида

Володин предложил законодательно обозначить добровольность вакцинации от ковида
Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы считает, что это поможет защитить людей от увольнения

Во вторник, 8 июня, законопроект о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь прививок прошел первое чтение в ГД РФ. Ко второму чтению председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обозначить в законе, что вакцинация останется добровольной. Обсуждая законопроект, депутаты указали, что многие россияне боятся потерять работу, если не сделают прививку. Володин подчеркнул, что никто не имеет права уволить человека за отказ от вакцинации. Чтобы исключить подобные прецеденты, он предложил внести поправку.

"…давайте разберемся и поправим. И людей защитим. И уберем эту угрозу. Вот в чем наша задача", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Володин особо отметил, что в законе необходимо прописать норму прямого действия, которая снимет вопросы об увольнениях. Председатель Госдумы обратил внимание замминистра здравоохранения Олега Гриднева на противоречия, которые есть в существующих нормах. Володин напомнил, что в Федеральном законе "Об иммунопрофилактике" от 1998 года говорится об ограничениях в трудоустройстве или отстранения от работы для ряда граждан, которые не захотят делать профилактические прививки.

Статс-секретарь – замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов согласился с доводами председателя Госдумы и заверил, что ведомство вместе с комитетом по охране здоровья все проработает и представит редакцию законопроекта, которая всех устроит, исключив все непонятные моменты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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