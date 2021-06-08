Гаага утвердила пожизненный приговор Младичу

Бывшего генерала не признали виновным в геноциде

Суд в Гааге оставил в силе пожизненный приговор экс-командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. О решении Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) сообщило агентство Associated Press во вторник, 8 июня.

Вердикт означает, что 79-летний бывший генерал проведет остаток своей жизни в тюрьме. Младич стал последним фигурантом конфликта, закончившегося более четверти века назад, который оказался на скамье подсудимых.

Председательствующий судья Приска Матимба Ньямбе из Замбии заявил, что суд отклонил апелляцию Младича "полностью", подтвердив его пожизненное заключение.

Также суд отклонил апелляцию прокуратуры об оправдании экс-генерала по статье о геноциде, связанном с этническими чистками в начале войны.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской в ходе конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия. Его арестовали сербские правоохранители в 2011 году и сдали Гааге.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в ноябре 2017 г. признал бывшего командующего армией виновным по 10 из 11 пунктов обвинения.

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт, напоминает "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Гаагский суд рассказал о подозрительных стальных осколках в телах пилотов MH17

Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей