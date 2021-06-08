Бывшего генерала не признали виновным в геноциде

Суд в Гааге оставил в силе пожизненный приговор экс-командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. О решении Апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) сообщило агентство Associated Press во вторник, 8 июня.

Вердикт означает, что 79-летний бывший генерал проведет остаток своей жизни в тюрьме. Младич стал последним фигурантом конфликта, закончившегося более четверти века назад, который оказался на скамье подсудимых.

Председательствующий судья Приска Матимба Ньямбе из Замбии заявил, что суд отклонил апелляцию Младича "полностью", подтвердив его пожизненное заключение.

Также суд отклонил апелляцию прокуратуры об оправдании экс-генерала по статье о геноциде, связанном с этническими чистками в начале войны.



Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской в ходе конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия. Его арестовали сербские правоохранители в 2011 году и сдали Гааге.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в ноябре 2017 г. признал бывшего командующего армией виновным по 10 из 11 пунктов обвинения.

За время заключения в тюрьме Младич перенес три инсульта и инфаркт, напоминает "Интерфакс".

