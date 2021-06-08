Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Суд в Гааге по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. в районе воюющего Донбасса впервые представил показания якобы свидетелей, которые, по данным следствия, видели пуск ракеты ЗРК "Бук" в сторону самолета. Об этом сегодня сообщает "Русская служба" BBC.

Отмечается, что свидетелей допрашивали члены совместной следственной группы (JIT) и следственный судья. Восемь человек рассказали, что наблюдали или слышали пуск ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное, который находится под контролем ДНР, говорится в статье. При этом три свидетеля заявили, что были в районе ракетного удара.

Еще один гражданин сообщил, что и вовсе пребывал на блокпосту донецких ополченцев возле населенного пункта Первомайское аккурат перед крушением "Боинга" и слышал грохот, свист и "звук разрыва" в небе. Следственный судья, изучив данные телефонного биллинга данного свидетеля, подтвердил его слова о местонахождении в тот день.

Все свидетели в деле фигурируют под литерами и номерами. Из публикации не понятно, распознали ли эти люди, чей ракетно-зенитный комплекс они видели – российский или украинский.

На суде в Нидерландах председательствующий судья Хендрик Стинхейс объявил, что следствие пришло к выводу, что единственным возможным сценарием гибели MH17 является тот, согласно которому лайнер был сбит ЗРК "Бук", передает РИА "Новости". Он тоже не уточнил, каким именно комплексом.

Напомним, наши специалисты утверждают, что это могла быть ракета 9М38, стоящая на вооружении украинской армии, но никак не 9М38М1, оснащенная российскими "Буками". Однако прокуратура Нидерландов настаивает именно на последней, т.к. в теле пилота было обнаружено "более 100 металлических элементов, один из которых имел форму "бабочки"". А такие осколки могут быть только в ракетах 9М38М1.

Российский военкор Александр Коц в "Комсомольской правде" задается вопросом, если самолет был поражен нашим "Буком", почему найдена всего одна "бабочка" из 1750 двутавров, которыми начинена боевая часть ракеты ЗРК. Он предполагает, что этих "бабочек" западным следователям просто подбросили в качестве фальшивых улик.

