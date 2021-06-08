Уволят: кого накажут за пощечину Макрону – мнение эксперта

Уволят: кого накажут за пощечину Макрону – мнение эксперта
Фото: Christoph Soeder /dpa/ www.globallookpress.com
Инцидент с французским президентом стал одной из главных тем для обсуждения 8 июня

Во Франции во вторник разразился скандал – по этому поводу уже высказался ряд политиков. Ситуацию оценили и эксперты. Так, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, какие последствия ждут влепившего пощечину Макрону мужчину и кого еще накажут за публичный конфуз.

По мнению эксперта, распустивший руки мужчина, вероятно, отделается штрафом. Ведь французский президент не получил травм. В этом плане законодательство страны работает так, что подход ко всем одинаков – будь ты глава государства или обычный гражданин.

А вот сотрудников службы безопасности и охраны президента ждет более серьезное наказание.

"Вот они допустили, конечно, промах в своей работе", – отметила эксперт в разговоре с "360".

Провинившихся, скорее всего, уволят, полагает Ярмуш.

Напомним, инцидент произошел 8 июня во время поездки французского лидера по регионам. Посетив лицей, Макрон вышел пообщаться с ожидающими его гражданами. Однако, приблизившись к толпе, получил пощечину от мужчины, стоявшего за ограждением. Видео мгновенно стало вирусным в Сети.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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