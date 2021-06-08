В, казалось бы, простом деле нужна особая сноровка

Для любого садовода очевидно: самое сложное в огородных занятиях – это выращивание богатого, здорового и аппетитного урожая. Однако неправильный сбор созревших огурчиков может нанести серьезный урон вашему саду и столу.



В первую очередь, нужно иметь в виду, что затягивать со снятием созревших огурцов не стоит. В противном случае взрослые плоды будут отбирать питательные вещества у молодняка, чем могут загубить подрастающее поколение. Так что, как только огурцы достигли нужного размера, сразу срываем их с куста.

Еще один лайфхак: к сбору огурчиков нужно приступать в прохладное время. Идеальный период – раннее утро. Сбор плодов в жару может привести к тому, что они быстро станут мягкими, потеряют свою эластичность и аппетитный хруст.

При сборе огурцов ни в коем случае нельзя рвать их со всей силы прямо от стебля или выкручивать с тем, чтобы плодоножка побыстрее оборвалась. Такие действия наносят серьезный урон кусту.

Идеальная методика заключается в том, чтобы разместить указательный палец под плодоножкой, а большой на другой стороне огурца. Легким движением овощ нужно сорвать с куста и положить в корзинку. Если хочется снять огурчик прямо с плодоножкой, большой палец следует переместить на стебелек, к которому прикреплен плод, а после этого оторвать.

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