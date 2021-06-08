Фонд "Круг добра" расширил список тяжелых заболеваний

Фонд "Круг добра" расширил список тяжелых заболеваний
Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Теперь организация будет помогать маленьким пациентам с синдром короткой кишки

Эксперты фонда "Круг добра" решили включить в перечень тяжелых заболеваний синдром короткой кишки. Теперь дети с таким диагнозом будут получать помощь организации.

Организм страдающих этим недугом детей не может усваивать полезные микроэлементы из еды, так как она не переваривается. В итоге маленький пациент чувствует сильную слабость и в любой момент может лишиться сознания, а также испытывает сильные боли. В нашей стране зарегистрированы порядка 300 деток с таким сложным заболеванием.

Эксперты фонда посовещались и пришли к единодушному мнению, что данный недуг необходимо включить в список заболеваний, с которыми работает фонд. В ближайшее время специалисты разработают четкие критерии и стратегию, по которой детям будет оказываться помощь.

Помимо данного вопроса, эксперты переговорили по поводу включения в перечень закупаемых фондом препаратов ряда редких лекарств. В частности, фонд продолжит приобретать средства для лечения спинально-мышечной атрофии. Сейчас уже почти тысяча детей получают жизненно необходимые им медикаменты.

Глава правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко напомнил, что в работе организации главное то, что за каждым документом стоит конкретный человек, ребенок, который нуждается в помощи. Специалисты не забывают об этом и всеми силами стараются помочь маленьким пациентам.

В ближайшее время организация планирует закупить медикаменты для детей с болезнью Помпе и аутовоспалительными заболеваниями.

Также фонд поставил перед собой цель обеспечить лекарствами маленьких пациентов, страдающих болезнью Дюшенна и тяжелой формой муковисцидоза. Эксперты готовы и дальше работать не покладая рук ради того, чтобы облегчить страдания тяжелобольных детей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Гаагский суд рассказал о подозрительных стальных осколках в телах пилотов MH17

Результаты экспертизы указывают на подрыв самолета извне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей