Попасть к врачу в короткий срок не так просто

Многие на собственном опыте убедились, что попасть к участковому и другому врачу в срочном порядке не так просто. "Надо настаивать", а медики могут сказать: "Приходите через неделю", отметил доктор Александр Мясников в очередной передаче "О самом главном".



Однако, как сказал его собеседник и коллега, есть два заветных слова, которые помогут это сделать.

"Острая боль", – произнес офтальмолог Дмитрий Майчук.

И добавил, что в медицине такая фраза "заставляет сразу принять". Услышав ее, человеку не смогут отказать в помощи и тотчас ее окажут.

При этом ни полис, ни паспорт не понадобятся. При наличии признаков воспаления, медики сделают все необходимое.

В эфире программы говорили о проблемах с глазами. Обсуждались причины возникновения конъюктивита и давались советы, как избежать его, передает телеканал "360".

Самолечение неприемлемо, отметили и теледоктор, и офтальмолог. Использование капель и других лекарственны средств наудачу – прямой путь даже к слепоте. Если что-то не так, беспокоит резь, жжение, а особенно – боль, нужно сразу обращаться к врачу, посоветовали медики.