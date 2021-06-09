За невыдающиеся апартаменты требуют баснословные деньги

За последнее время цены на жилье в Крыму выросли в несколько раз. Причем имеется в виду не только покупка квартиры на полуострове, но и обычная аренда. Сложившаяся ситуация возмутила одну из местных жительниц Севастополя.

В сообществе "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП" в социальной сети "ВКонтакте" женщина решила обсудить феномен "кусающихся" цен. Она пожаловалась на то, что арендодатели сильно завышают стоимость данной услуги. При этом наблюдается явное несоответствие цены и качества.

"Цены просто космос за варианты без линолеума и драными обоями!" – заявила местная жительница.

Также она затронула тему покупки недвижимости. По словам женщины, за однокомнатную квартиру, расположенную на окраине города, просят от семи миллионов рублей.

Пользовательница Сети отметила – в основном квартиры на полуострове покупают приезжие, желающие встретить старость у Черного моря. Что касается местных жителей, то они оказываются в безвыходной ситуации. Крымчанка задалась вопросом – как в данном случае быть молодой семье, которая только съехала от родителей с целью начать строить собственную жизнь.

Женщина также обратила внимание на тот факт, что в Интернете развелось большое количество мошенников, выдающих себя за риелторов.

Местная жительница рассказала, что они с мужем зарабатывают приличную сумму, однако и этого недостаточно для решения квартирного вопроса. Ведь у супругов имеются и другие расходы.

Крымчанка призвала арендодателей перед сдачей нормально обустроить жилье, чтобы обстановка внутри соответствовала ценнику. В конце недовольная крымчанка заявила – "жадность не имеет границ".

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