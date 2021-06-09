Пользователи соцсетей поиздевались над своим министром

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в Германию. Это вызвало негативную реакцию у его соотечественников. Жители Незалежной возмущены и поделились своими мнениями в интернете.

Пользователи соцсетей открыто издеваются над министром, и не только. Эта поездка, по их словам, нанесет удар по и без того нелицеприятной репутации Незалежной.

Одни сожалеют о невозможности послушать, о чем говорил Кулеба в Берлине и что звучало в ответ. Другие рассуждают о вступлении в НАТО и ЕС и дают понять, что это простым украинцам совсем ни к чему. Третьи испытывают неловкость из-за такого поведения властей своего государства.

Некоторые иронизируют по поводу, каким может быть итог встречи. Министру-"попрошайке" в лучшем случае "дадут пару центов" и не более 1% надежды, отмечают такие.

Подписчику Геннадию Г. Кулеба напомнил снабженца времен СССР, который забирался в окно, когда не пускали в дверь. Но это еще ничего, "потом через трубу полезут", уверен в дальнейших действиях представителей украинских властей еще один пользователь.

Одна из дам уверена, что теперь "можно успокоиться". И добавила, что "после визита этого полоумного" в Германии точно "долго будут отплевываться".

Следовательно, хороших новостей скоро ждать не стоит, вторит ей Павел Л. Такие возможны не раньше, чем спустя 30 лет, намекает он.

Были и те, кто вспомнил майдан и прозвучавшие тогда обещания о вступлении в ЕС и НАТО. У подписчицы Ольги Л. после тех событий "в голове всегда фраза "тупой, еще тупее".

Многие возмущены что такие "покатушки" высокопоставленных особ за народные деньги. И "отпуск за счет государства" и на Мальдивы можно съездить, "там недельку подоговариваться".

Потуги властей Украины в соцсетях сравнивают с проделками малолетки, который старается прибиться к старшим парням. "Чтобы потом из-за их спин продолжать делать гадости, но уже безнаказанно", пояснил Алексей П. А Nastia F ехидно поинтересовалась, "в каком космосе они летают или что они там курят". И посоветовала "космонавтам" спуститься на Землю.

Что касается возможности же добиться вхождения в состав Евросоюза и Организации Североатлантического альянса кратко, емко и не без сарказма высказался еще один пользователь. Он написал, что, "считай, вступили". Комментарии опубликованы в "Фейсбук" и "ВКонтакте" издания "ШАРИЙ.NET".

Накануне украинский МИД сообщал, что Дмитрий Кулеба в Берлине обсудил с немецкими чиновниками угрозы "Северного потока – 2". Говорили и о европейском будущем Незалежной.

Ранее Алексей Пушков высмеял украинские власти за "вечные жалобы". По мнению сенатора, постоянные заявления Киева о странах, якобы прямо или косвенно поспособствовавших экономическим и политическим провалам Незалежной, говорят о том, что руководство с берегов Днепра не может признаться в "собственной бездарности".