Министр отметил, что позиция американцев озадачила суд

Соединенные Штаты утаивают важнейшие факты, отвечая отказом на запрос суда предоставить спутниковые фотографии, сделанные в 2014 году в рамках катастрофы с малайзийским "Боингом" в Донбассе, о чем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава российского МИД, Вашингтон до сих пор отвечает на запрос категорическим отказом. Снимки со спутника позволили бы пролить свет на дело с "Боингом", передает РИА "Новости".

"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт ", – заявил министр.

Напомним, недавно судья Фредерик Стейнхейс сообщил, что у суда нет возможности приобщить к делу данные американской стороны по инциденту, так как Вашингтон отказался предоставлять информацию о своих фотографиях, сделанных со спутника в день трагедии. По этой причине удовлетворить требования невозможно.

Напомним, малайзийский "Боинг" рейса Амстердам-Куала-Лумпур разбился летом 2014 года в Донбассе. Все находившиеся на борту погибли в результате авиакатастрофы. Украинская сторона обвинила в инциденте отряды ополченцев, те в ответ заявили, что не имеют в распоряжении подобных средств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд решил представить показания свидетелей, которые, как утверждает "Би-би-си", заметили пуск ракеты из комплекса "Бук" в сторону пассажирского лайнера. Три человека также сообщили, что находились в зоне удара. Однако остается неизвестным, чей комплекс заметили предполагаемые свидетели – российский или украинский.