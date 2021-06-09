Лавров обвинил США в утаивании информации по MH17

Лавров обвинил США в утаивании информации по MH17
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжениеПоказания свидетелей пуска ракеты со стороны ВСУ по делу MH17 отклонили
Министр отметил, что позиция американцев озадачила суд

Соединенные Штаты утаивают важнейшие факты, отвечая отказом на запрос суда предоставить спутниковые фотографии, сделанные в 2014 году в рамках катастрофы с малайзийским "Боингом" в Донбассе, о чем заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава российского МИД, Вашингтон до сих пор отвечает на запрос категорическим отказом. Снимки со спутника позволили бы пролить свет на дело с "Боингом", передает РИА "Новости".

"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт ", – заявил министр.

Напомним, недавно судья Фредерик Стейнхейс сообщил, что у суда нет возможности приобщить к делу данные американской стороны по инциденту, так как Вашингтон отказался предоставлять информацию о своих фотографиях, сделанных со спутника в день трагедии. По этой причине удовлетворить требования невозможно.

Напомним, малайзийский "Боинг" рейса Амстердам-Куала-Лумпур разбился летом 2014 года в Донбассе. Все находившиеся на борту погибли в результате авиакатастрофы. Украинская сторона обвинила в инциденте отряды ополченцев, те в ответ заявили, что не имеют в распоряжении подобных средств. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что суд решил представить показания свидетелей, которые, как утверждает "Би-би-си", заметили пуск ракеты из комплекса "Бук" в сторону пассажирского лайнера. Три человека также сообщили, что находились в зоне удара. Однако остается неизвестным, чей комплекс заметили предполагаемые свидетели – российский или украинский.

Егор МАЛКОВ

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Гость256150
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Судя по видео с каким умилением они сжигали народ в Одессе, то этим отморозкам глубоко повиг на человеческую жизнь.
Андрей
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Щене вмэрликам не привыкать сбивать гражданские самолёты.
Гость259829
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Гость256130
Я думаю, что МИД надо переименовать в МИВ (мигистерство иностраного вранья). Лавров как всегда врет. Американцы предоставили снимки со спутника, но только специальному представителб Гаагского суда. Этот представитель прошел все степени допуска к секретности. Секретность заключается в том, что американцы не хотят разсекречивать возможности аппаратуры при помощи которой были сделаны снимки. Гаагский суд имеет поробнейшее описание всей информации со снимков.
Это точно ДБ, это снимки комплекса БУК в отличном разрешении (виден тризубец и "слава украине" ) у секретного представителя (Петров или Боширов?), потому и засекречены
Гость256150
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Гость258399
Да быть такого не может!!! Снимки есть, но вот данные на них сразу снимут всю ответственность с России, и сразу все встанет на свои места... но ладно бы шароварники были виноматы, слили их и слили такого добра в базарный день по центу вагон, но тут все значительно сложнее, сам кукловод может оказаться в очень щекотливом положении...
Тут всё интереснее. Снимки, с вероятностью 99% сниму все обвинения в сторону РФ и подставят хохлов. а вот они уже могут слить информацию кто был заказчиком всего этого. Поэтому снимков не будет. а процесс так и будет сопли жевать. РФ никогда не признает вины за то, что не делала. Свалить на ополченцев тоже не особо получится. В итоге развалится всё это. И не дай Бог вынести обвинительный вердикт на этих фейках в сторону РФ. Думаю много чего интересного из данных разведки РФ будет раскрыто по этому поводу.
Гость256365
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Гость256130
Я думаю, что МИД надо переименовать в МИВ (мигистерство иностраного вранья). Лавров как всегда врет. Американцы предоставили снимки со спутника, но только специальному представителб Гаагского суда. Этот представитель прошел все степени допуска к секретности. Секретность заключается в том, что американцы не хотят разсекречивать возможности аппаратуры при помощи которой были сделаны снимки. Гаагский суд имеет поробнейшее описание всей информации со снимков.
и поэтому сделал официальное заявление о неполучении информации по спутникам от США? Вас дебилов в одной кастрюле выращивают или в нескольких?
Гость256130
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Я думаю, что МИД надо переименовать в МИВ (мигистерство иностраного вранья). Лавров как всегда врет. Американцы предоставили снимки со спутника, но только специальному представителб Гаагского суда. Этот представитель прошел все степени допуска к секретности. Секретность заключается в том, что американцы не хотят разсекречивать возможности аппаратуры при помощи которой были сделаны снимки. Гаагский суд имеет поробнейшее описание всей информации со снимков.
Гость258399
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Гость259361
На саммите G7 буде выработано решение ударить единым фронтом по России, а Байдену наказ или Путин сдаётся или... - источник МИ6.
....или Байден пропоносится? Насчет сдачи Путина - маловероятно, а вот второе вполне допустимо.
Гость258399
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Думающий гость
Они не защищают, они свой ЗАД прикрывают. Потому что нет у них снимков.
Но какое это имеет значение для укропитеков? Они уже всех приговорили, клоуны.
Да быть такого не может!!! Снимки есть, но вот данные на них сразу снимут всю ответственность с России, и сразу все встанет на свои места... но ладно бы шароварники были виноматы, слили их и слили такого добра в базарный день по центу вагон, но тут все значительно сложнее, сам кукловод может оказаться в очень щекотливом положении...
Хохлы -дегенераты
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Гость255694
Зачем Лаврову снимки. Россия уже показывала по ТВ левый полет украинского истребителя. Тупые не знали, что существует время по Гринвичу. Опозорились на весь мир. Потом врали про украинский Бук. Доказательства и разбирательства длились 7 лет. Их достаточно и без американских снимков. Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Не хватает совести признать вину, извиниться за 298 погубленных людей.
Извинениями вы шароварники не отделаетесь..Хохлогабон еще родственникам погибших компенсацию выплатит
Антиxу#лoпутин
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А Лавров не хочет обвинить в этом афириста из питерской подворотни путина и его шайку суркова, шойгу, герасимова и прочую кремлевскую нечисть которые давали команду на переброску из 51Курской дивизии ПВО РФ Бук 1М на територию суверенного государства Украина.
Можно извиваться как змея подколодная рассказывая о гражданской войне в Украине но сколько ниточке не вится конец всеравно будет и будут наказаны кремлевские преступники за свои преступления в Украине.
Украинцы не ваши вассалы и не ваши рабы, и жить по указке из кремля как это было при СССР больше не собираются.
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