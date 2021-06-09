Пискарев: Запад использует предстоящие выборы как удобный повод для вмешательства во внутриполитические процессы в России

Депутат напомнил о призывах иностранных государств к освобождению террористов

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев рассказал о том, какие законодательные решения направлены на защиту суверенитета России.

4 июня глава РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах для причастных к деятельности экстремистских организаций. По словам Пискарева, законопроект является итогом деятельности комиссии по расследованию иностранного вмешательства. В 2019 году ситуация доходила до того, что посольство США в Москве координировало незаконные акции в российской столице, транслируя на своем сайте и в Сети движение участников мероприятия и их точки сбора. После этого комиссия изучила возможности для противодействия вмешательству.

За прошедшее двухлетие комиссия подготовила 14 взаимосвязанных законопроектов. Десять из них уже подписаны главой государства. При этом закон о недопуске причастных к экстремизму старались принять таким образом, чтобы он начал действовать до предстоящих выборов.

Созданная законодательная база, отметил Пискарев, нацелена на предупреждение об ответственности за призывы к посягательству на территориальную целостность страны. По этой причине власти обязали крупнейших информационных гигантов блокировать ресурсы с деструктивным содержанием, а также обеспечили защиту просветительских ресурсов от радикализма.

Пискарев напомнил, что основная цель закона – купирование угроз как внутри, так и извне. В настоящее время наблюдается мощнейшая моральная поддержка со стороны западных государств для экстремистских элементов. Так, глава канадского МИД Марк Гарно недавно публично поддержал экстремистов, а представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал РФ освободить осужденных террористов.

За рубежом активно работают центры, оказывающие поддержку организациям, которые в России признаны нежелательными. Преподаваемые там знания довольно специфичны: обучение методам конспирации и сбору секретных данных, обход блокировок Роспотребнадзора и координация беспорядков.

Комиссия располагает десятками методичек и инструкций, выпущенных американскими политтехнологами и НПО для оказания влияния на избирательные процессы в РФ. В одном из таких "учебников" содержатся вопросы о применении опыта, полученного радикалами на Майдане. Все данные комиссия передала в российский МИД.