В квартире звезды Интернета провели обыск

В Санкт-Петербурге задержали популярного блогера Юрия Хованского. Его подозревают в призывах к террористическим действиям.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash на Мойке". По имеющимся данным, вечером 8 июня в квартиру Хованского нагрянули силовики. Они обыскивали жилище Юрия до двух часов ночи. После этого блогера забрали в отдел.

Предварительно задержание звезды "Ютуба" связано с тем, что в одной из своих песен он оправдал теракт на Дубровке. Также Хованский призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. Примечательно, что ролик с песней появился на чьем-то Ютуб-канале около года назад.

Как уточняет тот же источник, во время обыска в квартире Юрия обнаружили оборудование для предполагаемого курения запрещенных веществ, а также пистолет.

Спустя некоторое время появилось видео задержания блогера. Когда Хованского уложили на пол, он спросил у силовиков: "Это из-за той песни?".

Юрий заявил, что он публично не исполнял данную песню. Знаменитость заверила – провокационная композиция прозвучала лишь один раз на стриме (трансляция действий во время игры – прим. ред.) блогера Андрея Нифедова.

Кстати, вышеуказанный блогер тоже был доставлен в отдел. Сообщается, что на данный момент он проходит по делу в качестве свидетеля. В квартире Нифедова провели обыск.