Судья озвучила причину такого решения

Совместная следственная группа, которая проводила расследование дело о крушении малайзийкого "Боинга", приняла решение об отклонении показаний двух свидетелей. Последние утверждали, что увидели пуск ракеты со стороны Амвросиевки в Донецкой области, где в тот момент были дислоцированы силы ВСУ.

Как заявила сегодня, 9 июня, судья Хелейн Керстенс-Фокенс, выступая на слушаниях по делу об авиакатастрофе, речь идет о двух украинских беженцах, в настоящее время проживающих в РФ.

Оба свидетеля утверждают, что в день катастрофы заметили запуск ракеты со стороны упомянутого населенного пункта.

ССГ отклонила показания свидетелей, сославшись на то, что указанная зона находится далеко от точки пропажи "Боинга" с радаров, передает РИА "Новости".