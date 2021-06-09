Показания свидетелей пуска ракеты со стороны ВСУ по делу MH17 отклонили

Судья озвучила причину такого решения

Совместная следственная группа, которая проводила расследование дело о крушении малайзийкого "Боинга", приняла решение об отклонении показаний двух свидетелей. Последние утверждали, что увидели пуск ракеты со стороны Амвросиевки в Донецкой области, где в тот момент были дислоцированы силы ВСУ. 

Как заявила сегодня, 9 июня, судья Хелейн Керстенс-Фокенс, выступая на слушаниях по делу об авиакатастрофе, речь идет о двух украинских беженцах, в настоящее время проживающих в РФ. 

Оба свидетеля утверждают, что в день катастрофы заметили запуск ракеты со стороны упомянутого населенного пункта.

ССГ отклонила показания свидетелей, сославшись на то, что указанная зона находится далеко от точки пропажи "Боинга" с радаров, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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Толи дело российские суды!
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