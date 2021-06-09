Почему удобрение золой не работает: распространенные ошибки огородников

Почему удобрение золой не работает: распространенные ошибки огородников
Фото: Jens Bttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Удобрение не должно быть сырым

Зола считается одним из самых часто используемых огородниками удобрений. Ее вносят под посадки, чтобы культуры насытились полезными микроэлементами. Однако не всегда минеральный остаток может сослужить хорошую службу.

Иногда после сбора хилого урожая огородники задаются вопросом – почему внесенное удобрение не помогло? Значит, были допущены какие-то ошибки. Разберемся, что именно сводит эффективность средства до минимума.

Главные ошибки при использовании золы

Немногие знают о том, что зола теряет свои полезные свойства после намокания. Полежав под дождем или в сыром помещении, она становится непригодной для дальнейшего использования.

Дело в том, что вода вымывает из удобрения все нужные растениям микроэлементы. Также исчезает щелочь – вещество, которое способно убить вредные грибки.

В результате от золы остаются ненужные отходы.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод – нельзя использовать собранную после дождя золу. Еще одно важное правило – минеральный остаток необходимо хранить в сухом помещении и в закрытой емкости.

Как определить качество золы

Чтобы понять, не утратила ли зола свои полезные свойства, можно использовать специальный тест, предназначенный для определения кислотности почвы. Чем выше показатель щелочи на полоске, тем эффективнее удобрение.  

Кстати, желательно использовать свежую золу, так как со временем она начинает терять нужные микроэлементы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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