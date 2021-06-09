Протасевичу стало плохо в СИЗО

Протасевичу стало плохо в СИЗО
Фото: facebook.com/ pr0tez/ www.globallookpress.com
Родственники опасаются за его здоровье

Отец белорусского оппозиционера Романа Протасевича рассказал, что его сын пережил серьезное обострение болезни в СИЗО. Об этом стало известно только после того, как к бывшему главреду Nexta допустили адвоката.

Дмитрий Протасевич в беседе с НВ заявил, что правозащитница не могла попасть к задержанному в течение 11 дней. Только после встречи с адвокатом оппозиционер смог рассказать о своем состоянии. В СИЗО он перенес тяжелейшую форму танзилита – болезненное воспаление миндалин. Узнать, какую медицинскую помощь оказывали Роману пока не удалось.

Мужчина прокомментировал и недавнее интервью сына государственному белорусскому телеканалу. Дмитрий Протасевич заявил, что показанное по ТВ было сплошным издевательством. 

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко. И на это все направлено", – указал отец журналиста.

Сейчас родственники опасаются за здоровье задержанного Протасевича, но найти возможность связаться с ним не через адвоката не могут. Никаких посылок, писем передать сыну Дмитрий не удалось с 25 мая. Сестра оппозиционера пыталась привезти в СИЗО книгу, но ее не приняли. Родные посылали деньги на тюремный счет Протасевича, чтобы он мог купить себе книгу в соседнем магазине – подобное администрацией заведения разрешено. Однако средства туда так и не поступили.

Напомним, бывшего главреда Nexta задержали 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. 

Роман ИГНАТОВ

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