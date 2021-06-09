В Москве приступили к реставрации дома-музея Чехова

Работы контролирует Департамент культурного наследия

В российской столице начались реставрационные работы дома-музея Антона Чехова на Садово-Кудринской улице. Объект планируют отремонтировать до конца текущего года. После этого музей снова должен заработать.

На втором этаже появится маленькая камерная сцена. Здесь писатель прожил вместе с семьей четыре года – с 1886 по 1890-й. Именно в этом доме были созданы пьесы "Леший" и "Иванов", а также повесть "Степь" и остальные произведения.

Объект, несмотря на свои небольшие размеры, довольно заметно выделяется среди соседствующих с ним зданий. Яркий красный особняк украшен декоративными элементами, включая эркеры и ризалиты. Планируется ремонт фасадов, карнизов и наличников, а также полное восстановление цоколя с белокаменным крыльцом. Специалисты также проведут замену водостока и обновят кровлю.

Особняк входит в перечень объектов культурного наследия и охраняется государством. Работы контролирует Департамент культурного наследия Москвы.

Всего за последнее десятилетие в российской столице удалось возродить порядка 1,6 тысячи объектов культурного наследия.