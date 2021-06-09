Под новые объекты отдадут более 500 тысяч квадратов земли

Москву сегодня можно смело назвать одним из городов, где активно процветает здоровый образ жизни. Каждый день в российской столице открываются новые спортивные коплексы, бассейны и футбольные поля.

По меньшей мере 5 млн жителей занимаются спортом. Во всех городских районах для населения доступно более 26 тыс. спортивных объектов.

Как отметил замглавы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в Хорошево-Мневниках планируется строительство спортивного кластера. В целом в этом районе будет возведено свыше 500 тыс. квадратов спортивных объектов.

Так, речь, прежде всего, идет о двух крупнейших аренах – стадионе для регби и многофункциональном центре ЦСКА. Планируется открытие серфинг-парка, а также центров для водных видов спорта и керлинга.

Бочкарев также отметил, что в районе возведут зоны для занятий спортом на открытом воздухе, включая гребные базы, площадки для занятий командными видами спорта и тенниса, говорится на официальном сайте мэра российской столицы.