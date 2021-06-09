Власти заявили, что мера носит временные характер

Белорусские власти заявили о приостановке на временный период прокачки нефти по "Дружбе" в польском направлении. Как отметили в "Транснефти", причина заключается в необходимых регламентных работах на объекте, которые займут четыре дня.

Согласно приведенным данным, 9 июня, в полдень, "Гомельтранснефть" приостановила подачу топлива в направлении первого пункта сдачи нефти у польского населенного пункта Адамова застава. Советник главы "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что работы будут проведены на белорусском участке нефтепровода.

Напомним, два года назад на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии обнаружили нефть с повышенной концентрацией хлорорганических соединений. СМИ называли источником загрязненного топлива один из пунктов приема в Самарской области. Позднее транзит по "Дружбе" в Европу на время прекратили. Инцидент привел к обрушению графика поставок в страны Европы, включая прибалтийские государства, Польшу, Венгрию и ФРГ, передает "Интерфакс".

После этого Польша потребовала от РФ сумму за компенсацию, в значительной степени превышающую цену, которую Москва выплатила пострадавшим странам.

Осенью прошлого года белорусская сторона также сообщала о приостановке транзита по трубопроводу, идущему из России. В качестве причины назывались технические проблемы на польском участке. Представители "Белнефтехима" отмечали, что сбой привел к накоплению топлива в резервуарах. По словам пресс-секретаря компании Александра Тищенко, польские власти обратились к Минску с просьбой временно отказаться от транзита нефти по магистрали "Мозырь-Брест".