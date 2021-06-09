Зеленский натянул скандальную форму сборной и сделал селфи

Президент Украины замер перед объективом, демонстрируя желто-голубую футболку с трезубцем

Владимир Зеленский не отказал себе в удовольствии покрасоваться в форме сборной своей страны, из-за вида которой разразился громкий скандал. Он позировал перед камерой, а полученный снимок опубликовал в соцсети.

На фото президент Украины демонстрирует желто-голубую футболку с трезубцем на берегу, снимая себя на телефон. 

"Ждем пятницу. На этот раз – не через СНБО", – подписал кадр глава Незалежной. Имея в виду приближающийся чемпионат Европы по футболу, для которого и была создана форма сборной.

Подписчики откликнулись. Некоторые расхваливали Зеленского ("Красавчик", "Зеля молодчина"), говорили и о форме ("Огонь").

Вчера украинский лидер высказался по поводу формы сборной своей страны. Он назвал ее особенной и умеющей шокировать, напоминает телеканал "360".

Накануне Владимир Жириновский назвал способ отомстить Украине за футбольную форму с Крымом. Он предложил Незалежной перекрасить экипировку спортсменов в красный цвет и нанести на нее серп и молот.

Между тем в Киеве объяснили размещение на форме сборной страны по футболу изображения Крыма.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Тревожная цифра": экономист предрек россиянам бешеный рост цен

За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей