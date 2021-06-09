Президент Украины замер перед объективом, демонстрируя желто-голубую футболку с трезубцем

Владимир Зеленский не отказал себе в удовольствии покрасоваться в форме сборной своей страны, из-за вида которой разразился громкий скандал. Он позировал перед камерой, а полученный снимок опубликовал в соцсети.

На фото президент Украины демонстрирует желто-голубую футболку с трезубцем на берегу, снимая себя на телефон.

"Ждем пятницу. На этот раз – не через СНБО", – подписал кадр глава Незалежной. Имея в виду приближающийся чемпионат Европы по футболу, для которого и была создана форма сборной.

Подписчики откликнулись. Некоторые расхваливали Зеленского ("Красавчик", "Зеля молодчина"), говорили и о форме ("Огонь").

Вчера украинский лидер высказался по поводу формы сборной своей страны. Он назвал ее особенной и умеющей шокировать, напоминает телеканал "360".

Накануне Владимир Жириновский назвал способ отомстить Украине за футбольную форму с Крымом. Он предложил Незалежной перекрасить экипировку спортсменов в красный цвет и нанести на нее серп и молот.

Между тем в Киеве объяснили размещение на форме сборной страны по футболу изображения Крыма.