Нидерландскому суду достаточно мнения местных и бельгийских экспертов для установления истины с пуском ракеты российского производства

Суд в Гааге отказался использовать для реконструкции самолета обломки малайзийского "Боинга" MH17, хранящиеся в 80 контейнерах. Инстанция сослалась на мнение голландских и бельгийских экспертов, которые сочли количество задействованных частей лайнера достаточным для расчета места пуска ракеты. Однако российские специалисты в корне с такой позицией не согласны.

Таким образом, Нидерланды стараются "похоронить" тайну, которую хранят обломки MH17, потерпевшего крушение в июле 2014 г. в небе над воюющим Донбассом, в 80 контейнерах.

Между тем, адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы одного из фигурантов дела о гибели лайнера россиянина Олега Пулатова, в беседе с РИА "Новости" считает, что представленные на базе ВВС Королевства обломки "Боинга" не дают полной картины катастрофы. Она подчеркнула, что запрятанные "в 80 контейнерах" части самолета даже и не восстанавливались, а значит они могут скрывать какую-то правду.

В суде же, ссылаясь на мнение голландских и бельгийских экспертов, посчитали, что и того, что воссоздали, достаточно, "чтобы рассчитать место пуска ракеты". В частности, инстанция опирается на суждение специалистов Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии.

Для исследования произошедшего им хватило использованных для реконструкции частей рухнувшего лайнера.

"Они заявили, что даже если были бы доступны другие обломки, это не повлияло бы на результат анализа", – заявила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

Между тем, эксперты из России с данным выводом иностранных коллег абсолютно несогласны. Так, исследователи концерна "Алмаз-Антей" считают необходимым изучить все обломки малайзийского "Боинга", а не только те, что реконструированы на военной базе, поскольку нет ясной картины случившегося.

Напомним, накануне впервые в суде были представлены свидетельские показания якобы видевших пуск ракеты из ЗРК "Бук" именно с территории, подконтрольной ополченцам ДНР. При этом не указывается, из чьего зенитно-ракетного комплекса – российского или украинского – кто-то куда-то стрелял.

Добавим, впервые о запрятанных контейнерах с обломками малайзийского "Боинга" рассказал голландский журналист Эрик ван де Бек в своем "Твиттер" в феврале нынешнего года. Только он сообщал о 18 контейнерах. Возможно, у кого-то трудности с переводом.

