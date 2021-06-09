Победители уже получили свои награды

На базе Музея современной истории РФ прошла торжественная церемония награждения финалистов состязания детского рисунка "Наследие моего района". Задачей участников было нарисовать любой примечательный объект, который расположен неподалеку от места их проживания.



Награды от организаторов состязания получили около 40 детей. Также свои подарки получат финалисты районных этапов. Глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов добавил, что лучшие работы будут выставлены на экспозиции, которая появятся на Никитском бульваре в середине лета.

Организаторы поделили состязание на две возрастные категории: от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет. При этом работы юных профессионалов и любителей оценивались отдельно.

В конкурсе были выделены номинации "Москва космическая" – мероприятие приурочили к юбилею полета Юрия Гагарина, "Памятники-герои" – эту часть конкурса посвятили началу битвы за столицу, а также другие номинации.

А еще в отдельном этапе состязания "Особый взгляд" поучаствовали детки с ограниченными возможностями.

Алексей Емельянов отметил, что в этом году в конкурсе приняли участие около 3 тысяч работ. Это говорит о том, что дети проявляют все больший интерес к архитектуре родного города. Примечательно, что многие конкурсанты участвуют в состязании каждый год. Всего в этом году лауреатами соревнования рисунков стали около 200 школьников со всех районов столицы.

Член жюри известный скульптор Зураб Церетели отметил, что работы детей показывают их трепетное отношение к малой родине.