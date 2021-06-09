В Москве провели конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

В Москве провели конкурс детского рисунка "Наследие моего района"
Фото: mos.ru
Победители уже получили свои награды

На базе Музея современной истории РФ прошла торжественная церемония награждения финалистов состязания детского рисунка "Наследие моего района". Задачей участников было нарисовать любой примечательный объект, который расположен неподалеку от места их проживания.

Награды от организаторов состязания получили около 40 детей. Также свои подарки получат финалисты районных этапов. Глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов добавил, что лучшие работы будут выставлены на экспозиции, которая появятся на Никитском бульваре в середине лета.

Организаторы поделили состязание на две возрастные категории: от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет. При этом работы юных профессионалов и любителей оценивались отдельно.

В конкурсе были выделены номинации "Москва космическая" – мероприятие приурочили к юбилею полета Юрия Гагарина, "Памятники-герои" – эту часть конкурса посвятили началу битвы за столицу, а также другие номинации.

А еще в отдельном этапе состязания "Особый взгляд" поучаствовали детки с ограниченными возможностями.

Алексей Емельянов отметил, что в этом году в конкурсе приняли участие около 3 тысяч работ. Это говорит о том, что дети проявляют все больший интерес к архитектуре родного города. Примечательно, что многие конкурсанты участвуют в состязании каждый год. Всего в этом году лауреатами соревнования рисунков стали около 200 школьников со всех районов столицы.

Член жюри известный скульптор Зураб Церетели отметил, что работы детей показывают их трепетное отношение к малой родине.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Тревожная цифра": экономист предрек россиянам бешеный рост цен

За последние несколько месяцев оптовая стоимость товара подскочила на 20%, напомнил специалист

Гаага представила свидетелей пуска ракеты перед падением "Боинга" MH17

Следствие не указывает, кому именно принадлежал ЗРК "Бук"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей