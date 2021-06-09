Какие растения отпугивают муравьев – советы дачникам

Какие растения отпугивают муравьев – советы дачникам
Фото: Dave Warren/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Многим дачникам досаждают муравьи, которые переносят тлю, – советов, как избавиться от насекомых, множество. Среди них есть и такие, которые могут навредить растениям. Предлагаем попробовать щадящие и безопасные способы.

Как избавиться от муравьев в огороде

Чтобы выжить надоедливых насекомых, можно использовать на участке растения, которые отпугивают их. Муравьи не любят:

  • чеснок
  • мяту
  • горчицу
  • петрушку
  • бархатцы
  • валериану
  • лук
  • гвоздику.

Чтобы отпугнуть муравьев, стебли и листья растений нужно обвязать вокруг стволов деревьев, кустарников. Кроме того, можно разложить части растений там, где есть муравьиные тропы. Если вы решили использовать чеснок, разрежьте дольки и натрите стволы – запах не понравится муравьям и они сбегут с участка.

Также растения можно просто посадить возле деревьев, которые осаждают насекомые.

  • В борьбе с муравьями опытные дачники советуют использовать и другие натуральные средства.  Попробуйте насыпать на муравейники золу, красный перец или корицу. Есть и еще один "пахучий" способ. Некоторые садоводы говорят, что муравьи убегут из муравейника, если положить на него голову копченой селедки.

Ранее "Утро" рассказывало о необычном способе избавиться от муравьев. Для этого понадобится банан.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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