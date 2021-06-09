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Многим дачникам досаждают муравьи, которые переносят тлю, – советов, как избавиться
от насекомых, множество. Среди них есть и такие, которые могут навредить
растениям. Предлагаем попробовать щадящие и безопасные способы.
Чтобы выжить надоедливых насекомых, можно использовать на участке растения, которые отпугивают их. Муравьи не любят:
Чтобы отпугнуть муравьев, стебли и листья растений нужно обвязать вокруг стволов деревьев, кустарников. Кроме того, можно разложить части растений там, где есть муравьиные тропы. Если вы решили использовать чеснок, разрежьте дольки и натрите стволы – запах не понравится муравьям и они сбегут с участка.
Также растения можно просто посадить возле деревьев, которые осаждают насекомые.
Ранее "Утро" рассказывало о необычном способе избавиться от муравьев. Для этого понадобится банан.
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