Если вы не хотите применять химию на своем участке, попробуйте альтернативные способы

Многим дачникам досаждают муравьи, которые переносят тлю, – советов, как избавиться от насекомых, множество. Среди них есть и такие, которые могут навредить растениям. Предлагаем попробовать щадящие и безопасные способы.



Как избавиться от муравьев в огороде

Чтобы выжить надоедливых насекомых, можно использовать на участке растения, которые отпугивают их. Муравьи не любят:

чеснок

мяту

горчицу

петрушку

бархатцы

валериану

лук

гвоздику.

Чтобы отпугнуть муравьев, стебли и листья растений нужно обвязать вокруг стволов деревьев, кустарников. Кроме того, можно разложить части растений там, где есть муравьиные тропы. Если вы решили использовать чеснок, разрежьте дольки и натрите стволы – запах не понравится муравьям и они сбегут с участка.

Также растения можно просто посадить возле деревьев, которые осаждают насекомые.

В борьбе с муравьями опытные дачники советуют использовать и другие натуральные средства. Попробуйте насыпать на муравейники золу, красный перец или корицу. Есть и еще один "пахучий" способ. Некоторые садоводы говорят, что муравьи убегут из муравейника, если положить на него голову копченой селедки.

Ранее "Утро" рассказывало о необычном способе избавиться от муравьев. Для этого понадобится банан.