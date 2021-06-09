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Парламентарии рассматривают возможность отказаться от ограничения, которое исключает из страхового стажа, влияющего на начисление пенсионных выплат, время ухода за детьми более шести лет.
Кроме того, для пятого и следующих наследников законодатели намерены утвердить индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4.
Документ, включивший в себя данные инициативы, уже внесен на рассмотрение парламентариев.
Как пояснили законодатели, сейчас время, выделенное на уход за наследниками, не может превышать шесть лет. Таким образом, в страховой стаж при расчете пенсионных выплат можно включить только уход за четырьмя детьми. При этом родители, ухаживающие за пятым и последующими детьми, фактически оказываются ущемленными в правах.
Парламентарии отметили, что такое положение дел является несправедливым и нелогичным. Разработанный документ призван устранить данный правовой пробел. Если законопроект пройдет все три чтения и будет принят, соответствующие ограничения по сроку вовсе отменят.
Определение коэффициента за пятого и следующих наследников также призвано защитить права родителей. По действующему законодательству такие многодетные мамы и папы не имеют права на прибавку к пенсии, передает интернет-издание URA.RU. Законодатели намерены навести порядок в этом деле.
Ранее юрист Иван Денисов рассказал, какие семьи лишат выплат на детей.
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