Порядок начисления пенсий семьям с детьми предложили изменить

Порядок начисления пенсий семьям с детьми предложили изменить
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Законодатели могут упростить россиянам жизнь

Парламентарии рассматривают возможность отказаться от ограничения, которое исключает из страхового стажа, влияющего на начисление пенсионных выплат, время ухода за детьми более шести лет.

Кроме того, для пятого и следующих наследников законодатели намерены утвердить индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4.

Документ, включивший в себя данные инициативы, уже внесен на рассмотрение парламентариев.

Как пояснили законодатели, сейчас время, выделенное на уход за наследниками, не может превышать шесть лет. Таким образом, в страховой стаж при расчете пенсионных выплат можно включить только уход за четырьмя детьми. При этом родители, ухаживающие за пятым и последующими детьми, фактически оказываются ущемленными в правах.

Парламентарии отметили, что такое положение дел является несправедливым и нелогичным. Разработанный документ призван устранить данный правовой пробел. Если законопроект пройдет все три чтения и будет принят, соответствующие ограничения по сроку вовсе отменят.

Определение коэффициента за пятого и следующих наследников также призвано защитить права родителей. По действующему законодательству такие многодетные мамы и папы не имеют права на прибавку к пенсии, передает интернет-издание URA.RU. Законодатели намерены навести порядок в этом деле.

Ранее юрист Иван Денисов рассказал, какие семьи лишат выплат на детей.

Ольга ФЕДОРОВА

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