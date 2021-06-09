Простой способ советских огородников сохранит урожай

Хрустящие огурчики являются одним из самых любимых овощей среди российских садоводов. Однако для того, чтобы вырастить достойный урожай, придется попотеть. Теплолюбивое растение требует особого ухода и периодически нуждается в дополнительной заботе. Нередко у огурцов начинают желтеть листья. Справиться с этой напастью поможет действенный советский способ.



Стоит отметить, что с пожелтением листьев у огуречных кустов встречаются многие дачники. Главной причиной таких неприятностей на грядках является избыток удобрения азотом. Зачастую огородники пытаются максимально простимулировать растение для того, чтобы как можно быстрее получить плоды. Однако переизбыток азотных подкормок может серьезно навредить растению.

Также желтизна может свидетельствовать о том, что у огурцов начались проблемы с фотосинтезом.

Советские журналы по садоводству советуют при обнаружении желтых листьев напитать кусты магнием. Этот отличный, проверенный годами способ позволит решить проблему и обеспечит дачника отличным урожаем.

Подойдет обычный однопроцентный сульфат магния. Развести средство нужно в пропорции 1 к 100. Прежде чем применять магний, необходимо обильно полить растения. После этого опрыскиваем листья огурчиков полученной смесью. Растение точно скажет вам спасибо и побалует обилием спелых хрустящих огурцов на каждом кустике.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как нельзя собирать огурцы. Многие садоводы допускают ошибки в этом нехитром деле.