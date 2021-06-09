Жители Подмосковья смогут увидеть солнечное затмение

Космическое представление "назначено" на 10 июня

Уже завтра, в четверг, жители Московской области смогут насладиться необычным небесным явлением. Ночное светило прямо среди бела дня окажется между Солнцем и нашей планетой.

Так называемое "кольцеобразное" затмение начнется в 13:23. Своего пика космическое событие достигнет в 14:26.

К сожалению, без специальных приспособлений полюбоваться необычным явлением будет сложно.

Как советует интернет-издание "Подмосковье сегодня", жителям области нужно будет вооружиться темным стеклом или засвеченной пленкой. Однако в этом деле нужно быть аккуратным: если слишком долго смотреть на Солнце, можно получить ожог сетчатки глаза.

Стоит отметить, что Московская область горазда на необычные события. Недавно в подмосковном пансионате заметили бурого медведя.

Ольга ФЕДОРОВА

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