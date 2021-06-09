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Уже завтра, в четверг, жители Московской области смогут насладиться необычным
небесным явлением. Ночное светило прямо среди бела дня окажется между Солнцем и
нашей планетой.
Так называемое "кольцеобразное" затмение начнется в 13:23. Своего пика космическое событие достигнет в 14:26.
К сожалению, без специальных приспособлений полюбоваться необычным явлением будет сложно.
Как советует интернет-издание "Подмосковье сегодня", жителям области нужно будет вооружиться темным стеклом или засвеченной пленкой. Однако в этом деле нужно быть аккуратным: если слишком долго смотреть на Солнце, можно получить ожог сетчатки глаза.
Стоит отметить, что Московская область горазда на необычные события. Недавно в подмосковном пансионате заметили бурого медведя.
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