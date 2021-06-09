Подмосковные медики дали совет сдающим экзамены школьникам

Родителей призвали не давать детям антидепрессанты, а лучше предложить им темный шоколад

Чтобы дети избежали нервного стресса перед экзаменами, родители должны их готовить к этой части учебного процесса. Советами поделилась главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Медик предупредила, что испытания для школьников начинаются весной и продолжаются до конца июня, в результате чего они сильно утомляются. Среди явных симптомов стресса специалист назвала тревожность, подавленность, раздражительность, потерю аппетита или, наоборот, переедание, а также головные боли. Если данные симптомы проявляются уже длительный период, необходимо обратиться к неврологу.

Детям нужно сохранить режим дня, выделяя достаточно времени на отдых и занятия физическими упражнениями. Ребенок должен сам выбрать место для занятий, а взрослым важно обеспечить ему комфорт и поддержку, в частности, отрепетировать с ним экзамен или вместе разобрать материал, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Морально настройте ребенка на проверку знаний, не давите на него, не требуйте высоких результатов", – посоветовала медик родителей.

Педиатр призвала родителей не пичкать чад успокоительными лекарствами без назначения врача. По ее словам, ребенку лучше принимать темный шоколад.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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