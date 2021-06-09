Гендиректор ГК "КОРТРОС" Киселев назвал прямой контакт с клиентом самым важным условием для успеха девелопера

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На новые реалии гендиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв
обратил внимание участников форума "Движение". Он подчеркнул, что сейчас рынок
недвижимости трансформируется внешне и внутренне, его границы размываются. На этом
фоне девелоперам нужно глубже изучать все процессы – начиная от строительства и
заканчивая продажами.
Киселев отметил, что сегодня растет конкуренция – из зоны прямого контакта с клиентом девелоперов активно вытесняют риэлторы, банки и брокеры. Успех ждет того, кто эффективнее всего общается с клиентом – может быстро ответить на любые вопросы и решить возникшие проблемы.
"Мы, как девелоперы, сегодня имеем совершенно иную конкуренцию, когда все компании бьются за свое место под солнцем", – заявил Киселев, открывая форум.
Он отметил, что в нынешних реалиях побеждает тот, кто меняется еще быстрее, чем запросы потребителя, чтобы быть во всеоружии. Ведь сейчас каждый стремится наладить прямой контакт с клиентом посредством разнообразных сервисов и предоставления множества возможностей.
С развитием рынка и правила претерпевают изменения. Речь идет и о золотом правиле ритейла – локации, отметил Киселев. Он обратил внимание на то, что сегодня имеющие уникальные компетенции девелоперы своим примером показывают – главное продукт, а не локация.
"Я бы выделил три ключевые характеристики для девелопера завтрашнего дня: прямой и устойчивый контакт с клиентом, лидерство в продуктовом предложении и персонификация, стремительное развитие и возможность находить новое за рамками твоей отрасли",
– подытожил Киселев.
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