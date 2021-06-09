Гендиректор ГК "КОРТРОС" Киселев назвал прямой контакт с клиентом самым важным условием для успеха девелопера

Из-за глубоких изменений рынка недвижимости возникла необходимость более тщательно вникать во все процессы

На новые реалии гендиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселёв обратил внимание участников форума "Движение". Он подчеркнул, что сейчас рынок недвижимости трансформируется внешне и внутренне, его границы размываются. На этом фоне девелоперам нужно глубже изучать все процессы – начиная от строительства и заканчивая продажами.



Киселев отметил, что сегодня растет конкуренция – из зоны прямого контакта с клиентом девелоперов активно вытесняют риэлторы, банки и брокеры. Успех ждет того, кто эффективнее всего общается с клиентом – может быстро ответить на любые вопросы и решить возникшие проблемы.

"Мы, как девелоперы, сегодня имеем совершенно иную конкуренцию, когда все компании бьются за свое место под солнцем", – заявил Киселев, открывая форум.

Он отметил, что в нынешних реалиях побеждает тот, кто меняется еще быстрее, чем запросы потребителя, чтобы быть во всеоружии. Ведь сейчас каждый стремится наладить прямой контакт с клиентом посредством разнообразных сервисов и предоставления множества возможностей.

С развитием рынка и правила претерпевают изменения. Речь идет и о золотом правиле ритейла – локации, отметил Киселев. Он обратил внимание на то, что сегодня имеющие уникальные компетенции девелоперы своим примером показывают – главное продукт, а не локация.

"Я бы выделил три ключевые характеристики для девелопера завтрашнего дня: прямой и устойчивый контакт с клиентом, лидерство в продуктовом предложении и персонификация, стремительное развитие и возможность находить новое за рамками твоей отрасли",

– подытожил Киселев.