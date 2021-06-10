Гражданам подсказали, что необходимо для такой денежной прибавки

Жители нашей страны смогут получить выплаты по так называемому "старому" пенсионному возрасту. Об этом напомнил эксперт Юрий Горлин.

По его словам, денежная прибавка положена за счет накопленных россиянами с 2002-го по 2014 год, во время формирования накопительной пенсии, средств. Однако при этом нужно иметь право досрочную пенсию и соблюсти некоторые условия.

Это возможно, если в указанный период работодатель добросовестно перечислял 6%з арплаты официального сотрудника на формирование его накопительной пенсии. Кроме того, оба могли дополнительно вносить средства, став участниками программы софинансирования в государственном Пенсионном фонде России, или в одном из негосударственных, пояснил аналитик.

Блашгодаря этому накапливались средства. Из них и будут производить выплаты женщинам, достигшие 55 лет, и мужчинам от 60 лет, имеющим права на досрочную пенсию, указал специалист.

Способов получения этих денег несколько. Можно за один раз. Либо в течение определенного времени не больше десяти лет. А то и всю жизнь, отметил эксперт.

Однако и тут существуют конкретные требования. Право на единовременную или пожизненную выплату есть лишь у тех, кто имеет необходимый страховой стаж и нужное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов(в 2021 году стажа должно быть от 12 лет, коэффициентов – от 21). А также если расчетный размер накопительной пенсии не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии, сообщил Горлин "Прайму".

В случае, если хоть одно из перечисленных условий не выполняется, деньги из пенсионных накоплений выплатят один раз, подчеркнул аналитик. И добавил, что получить их можно, обратившись с заявлением в ПФР или тот НПФ, где хранились накопления, передает РИА ФАН.

Ранее экономист рассказал о ситуации с работающими пенсионерами. Он указал на то, что у вынужденного трудиться старшего поколения все еще нет прав на индексацию выплат по старости.