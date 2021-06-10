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Жители нашей страны смогут получить выплаты по так называемому "старому" пенсионному возрасту. Об этом напомнил эксперт Юрий Горлин.
По его словам, денежная прибавка положена за счет накопленных россиянами с 2002-го по 2014 год, во время формирования накопительной пенсии, средств. Однако при этом нужно иметь право досрочную пенсию и соблюсти некоторые условия.
Это возможно, если в указанный период работодатель добросовестно перечислял 6%з арплаты официального сотрудника на формирование его накопительной пенсии. Кроме того, оба могли дополнительно вносить средства, став участниками программы софинансирования в государственном Пенсионном фонде России, или в одном из негосударственных, пояснил аналитик.
Блашгодаря этому накапливались средства. Из них и будут производить выплаты женщинам, достигшие 55 лет, и мужчинам от 60 лет, имеющим права на досрочную пенсию, указал специалист.
Способов получения этих денег несколько. Можно за один раз. Либо в течение определенного времени не больше десяти лет. А то и всю жизнь, отметил эксперт.
Однако и тут существуют конкретные требования. Право на единовременную или пожизненную выплату есть лишь у тех, кто имеет необходимый страховой стаж и нужное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов(в 2021 году стажа должно быть от 12 лет, коэффициентов – от 21). А также если расчетный размер накопительной пенсии не менее 5% от расчетного размера страховой пенсии, сообщил Горлин "Прайму".
В случае, если хоть одно из перечисленных условий не выполняется, деньги из пенсионных накоплений выплатят один раз, подчеркнул аналитик. И добавил, что получить их можно, обратившись с заявлением в ПФР или тот НПФ, где хранились накопления, передает РИА ФАН.
Ранее экономист рассказал о ситуации с работающими пенсионерами. Он указал на то, что у вынужденного трудиться старшего поколения все еще нет прав на индексацию выплат по старости.
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