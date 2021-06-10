Злоумышленники используют специально запрограммированных роботов

Эксперт сообщил о том, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Все чаще происходят ситуации, когда людям звонит робот и просит подтвердить перевод денежных средств.

Специально записанный голос от лица банка оповещает о том, что операция со средствами показалась им подозрительной. Робот заявляет – чтобы исключить риски, все действия с картой приостанавливаются на время. Затем он просит сказать слово "да" для подтверждения маневра.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, таким образом мошенники пытаются развести россиян. Иногда они говорят не только про подозрительный денежный перевод, но и про перевыпуск карт и подачу заявок на кредит, передает РИА "Новости".

Эксперт объяснила – если сразу не положить трубку и ответить роботу "нет", то в дело вступает живой оператор. Он начинает выяснять детали несуществующей операции. Когда злоумышленник понимает, что человек не ведется на его уловки, то прибегает к излюбленным методам – угрозам и шантажу. Мол, абонент будет привлечен к ответственности за введение представителей банка в заблуждение.

Лазарева добавила – иногда подобное общение с мошенниками приводит к тому, что на телефон жертвы устанавливается специальное программное обеспечение. Благодаря этому ПО злоумышленники получают доступ к мобильному устройству и привязанным к нему банковским картам, уточняет телеканал "360".

Ранее стало известно о том, что мошенники начали обзванивать клиентов банка и представляться службой безопасности учреждения.