Гражданам РФ вернут часть денег, потраченных на восстановления после COVID-19

Россияне, перенесшие коронавирус, могут рассчитывать на компенсацию части расходов, которые они понесли в процессе лечения и последующей реабилитации. Об этом напомнил юрист компании Taxadvisor Виктор Андреев.

Сейчас в РФ уже действуют правила по оформлению налогового вычета при некоторых тратах, связанных со здоровьем. Это касается санаторно-курортного лечения, дорогостоящего лечения, которое не покрывается в рамках ОМС, и некоторых других медицинских услуг, в том числе, покупки лекарств.

"Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет",

– напомнил юрист в интервью радио Sputnik. Он уточнил, что перечень услуг, после получения которых можно оформить налоговый вычет, определяется правительством. При этом предел вычета за дорогостоящее лечение определен в 2 млн рублей, "потолок" по обычному лечению – 120 тыс.рублей.

Получить этот вычет может любой россиянин, кто платит налоги в бюджет. При этом важно понимать, что переболевшие коронавирусом граждане находятся в зоне риска. Врачи рекомендуют им тщательнее следить за своим здоровьем и пройти полную диспансеризацию, в том числе проверить состояние легких, сердца, передает телеканал "360".

Кроме того, со следующего года в РФ вводится налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Они будут особенно полезны людям, которые восстанавливаются после ковида, пишет URA.RU. Максимальная сумма, которую готово возместить государство населению за занятия спортом, составит 15600 рублей.

При этом каждый человек имеет право оформить сразу несколько видов налоговых вычетов. Главное, чтобы организации, оказывающие платные услуги, входили в специальный реестр и могли предоставить документы для ФНС.

Напомним, что оформить налоговый вычет за покупку жилья теперь стало проще.