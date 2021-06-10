Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Последствия экономического кризиса и пандемии все заметнее бьют по социально незащищенным группам населения РФ. Согласно данным ежемесячного доклада Росстата "О социально-экономическом положении", средний размер реальных пенсий (с поправкой на изменение цен по корзине потребительских товаров) в РФ сокращается третий месяц подряд.

Индексация не помогает

Главный и самый тревожный вывод из доклада Росстата заключается в том, что последние индексации пенсий не сделали их больше. Напротив, несмотря на номинальное увеличение в этом году пенсий на 789 рублей, или 5,4%, их реальные размеры оказались меньше прошлогодних.

Разогнавшаяся в апреле до 5,5% инфляция быстро поглотила повышение в результате чего, реальный размер пенсии сократились на 0,1% относительно апреля-2020 и на 0,5%, если сравнивать с мартом.

Так, в апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, продукты питания выросли в цене в среднем на 7,12%, на фоне чего покупательная способность пенсионеров сократилась на 1,7%.

Параллельно с этим, рост цен способствовал отсеканию пенсионеров от наиболее питательных и привлекательных продовольственных товаров. Так, стоимость хлеба возросла на 8,1%, круп на 12,5%, рыбы на11,4%, и куриного мяса на 15,1%. Следовательно, покупательная способность пенсий по этим товарам снизилась на 2,7%, 7,1%, 6% и 9,7% соответственно.

В группе более питательных продуктов ситуация обстоит значительно хуже: масло выросло в цене на 27,3%, яйца – на 31%, сахар – на 40,2%. Соответственно, реальный размер пенсий, с учетом динамики цен этих товаров, просел на 21,9%, 25,6% и 34,8%.

Озвученные в начале недели данные по майской инфляции, также оптимизма не вызывают.

Вместо традиционного для лета замедления, рост цен напротив, ускорился с 5,5% до 6%, установив 5-летний рекорд. Продовольственная инфляция увеличилась с 7,1% до 8%.

Сокращение реальных пенсий происходит в России впервые с 2016 года. Благодаря тому, что доля пенсионеров в стране составляет порядка 25%, по результатам прошлого года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3%, а в первом квартале 2021-го – на 3,6%.

Надежда умирает… последней

Несмотря на довольно тревожную ситуацию с покупательной способностью пенсий, некоторые эксперты сохраняют надежду, что сложившийся негативный тренд будет сломлен этим летом.

"В мае этого года инфляция ускорилась до 6%, причем наибольший вклад в это внесли базовые продукты питания (плодоовощная продукция, хлеб, молоко, яйца, мясо выросли в цене сильнее других), – рассказал "Утру.ру" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Учитывая, что пенсионеры больше всего потребляют именно базовые продукты, на их благосостоянии это, конечно, отразилось. Но говорить, что не нужно повышать пенсии, все же не стоит. Рост инфляции в первой половине этого года – это временный процесс. Центральный Банк наверняка повысит ключевую ставку на ближайшем заседании 11 июня, что замедлит темпы инфляции. В магазины начнет поступать новый урожай от российских производителей – эти товары наверняка будут дешевле, чем импорт, который был представлен в магазинах весной (поскольку российская продукция к этому времени обычно заканчивается)".

По мнению эксперта, постепенно темпы роста инфляции сократятся, и можно будет ожидать, что рост пенсий наконец-то обгонит инфляцию.

Даже с учетом пересмотра прогнозов, к концу года уровень инфляции в стране должен составить 4,5-4,7%, что меньше размера индексации пенсий, – считает Сигал.

По мнению аналитика УК Альфа-Капитал Дениса Бадьянова, государство непременно постарается компенсировать рост инфляции новой индексацией пенсий.

"Инфляция растет каждый месяц, это необходимо для увеличения ВВП страны, но только в том случае, когда она находится в приемлемом диапазоне, рассчитанном регулятором, – пояснил он "Утру.ру". – В прошлом месяце показатель вырос до 6% (за счет базовых продуктов питания), что выше прогнозов, поэтому повышение пенсий необходимо, отказываться от него правительство не будет".

"Усыхание" пенсий может показаться "цветочками"

Хотелось бы верить, что прогнозы экспертов непременно сбудутся, хотя особых оснований для этого, кроме ожидаемого снижения цен на продукты нового урожая, пока не предвидится.

В тоже время, зарождающийся тренд "усыхания" реальных пенсий в связи с растущей инфляцией таит в себе еще одну серьезную опасность. Очевидно, что Россия намерена поучаствовать в глобальном эксперименте с введением безусловного базового дохода. Об этом, едва ли не как о свершившемся факте, говорил в кулуарах ПМЭФ глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В то же время, безусловный базовый доход (ББД), представляющий собой безвозмездные выплаты гражданам, по своей экономической сути близок ко все той же самой пенсии. Из этого можно сделать вывод, что реальная покупательная способность ББД точно также будет зависеть от инфляции, как и пенсии.

Эксперты также признают этот риск, предполагая, что государство попытается защитить ББД от инфляции, теми же способами, что и пенсионные выплаты – индексациями.

"Наверняка государство, если будет вводить базовый доход, станет учитывать темпы инфляции в стране, то есть размер такого дохода будет плавающим, растущим вслед за пенсиями, социальными выплатами и т.д.", – говорит Павел Сигал.

С ним согласен и Денис Бадьянов, считающий, что самым эффективным способом формирования выплат ББД будет оставаться учет инфляции в стране, как это сейчас делается при формировании социальных пособий и пенсий.

Проблемы еще впереди

Все это безусловно так, с одним лишь маленьким замечанием, что количество потенциальных получателей БДД существенно больше количества сегодняшних пенсионеров, каждая индексация пенсий которых становится для правительства непростой задачей. Следовательно, если для очередной индексации пенсий государству необходимо мобилизовать довольно крупные суммы, то для индексации ББД, эти суммы окажутся просто неподъемными. Говоря простым языком, таких денег в стране, в условии нынешней инфляции, просто нет. А это значит, что пресловутый ББД, в случае его введения, будет "усыхать" точно также, как "усыхают" сегодня реальные пенсии россиян.

Самое печальное состоит в том, что эту проблему невозможно будет решить и через печатание Центробанком новых триллионов рублей, ибо будут разгонять инфляцию быстрее, чем получатели ББД успеют потратить свои индексированные выплаты.