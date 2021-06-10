Отказ США показать снимки с крушением MH17 лишил Украину главного козыря

Отказ США показать снимки с крушением MH17 лишил Украину главного козыря
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон предпочел утаить правду от родственников жертв катастрофы, лишь бы сохранить рычаг воздействия на Киев

Отказ США предоставить суду в Гааге спутниковые снимки, на которых зафиксировано крушение малайзийского лайнера МН17 в Донбассе, не имеет значения для России, но является негативным знаком для Украины. К такому мнению пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов.

О том, что у Вашингтона есть снимки, проливающие свет на трагедию с лайнером, американцы с самого начала говорили сами. При этом утверждали, что фотографии доказывают вину России и ополченцев Донбасса. Однако обнародовать снимки или хотя бы показать участникам судебного процесса в Нидерландах отказались. Из этого можно сделать вывод, что или у США ничего нет, или факты говорят против их версии.

"Снимки эти есть, я убежден. (…) Самолет летел на высоте 10 км, выше облаков. Со спутника его полет был как на ладони",

рассказал Антиков в беседе с "ПолитРоссией". Он уточнил, что американский коммерческий спутник "висел" над территорией, где произошла катастрофа, накануне трагедии, и мог тщательно зафиксировать местность. Военные спутники США, естественно, тоже работали.

По мнению эксперта, произошедшее с самолетом – это результат спецоперации, проведенной под контролем Вашингтона.  А снимки – рычаг воздействия на Украину.

"Если по какой-то причине Украина вдруг взбрыкнет, Штаты скажут: "Ребята, у нас снимки есть, и мы знаем, как был взорван самолет, вы участники этой операции, поэтому сидите тихо",

– пояснил эксперт. Таким образом, для РФ отказ США показать снимки не играет большой роли – она и так знает, кто виноват. А вот Киев, который семь лет заявлял о "доказательствах" против Москвы и Донбасса, остался без козырей.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США утаивают важнейшую информацию, связанную с крушением "Боинга" на Украине. Кроме того, следователи не стали изучать все обломки МН17 – почти 80 контейнеров с фрагментами самолета, собранными на месте падения, так и остаются неразобранными.

Николай ВИКТОРОВ

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