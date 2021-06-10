Продукт широко используется для защиты от многих вредителей и сорняков, которые трудно убирать

С давних времен известно о пользе соли не только в питании и косметике. Ее широко используют для защиты растений в огороде от многих вредителей и сорняков. Нужно только знать, как правильно применять хлорид натрия, чтобы навсегда покончить с муравьями. слизнями, кротами и т.д.

Однако следует помнить: кроме свойств полезных у этого продукта есть и вредные. Для растений соль хороша в меру, иначе придется восстанавливать нормальный состав почвы, чтобы вода могла свободно проникать, а то выращивать культуры не получится.

Нежелательно обрабатывать грядки чересчур концентрированными растворами соли, и удобрения из нее следует вносить не ежегодно. Применять ее в борьбе с вредителями и сорняками нужно тоже лишь в ограниченных количествах.

Как применить соль на огороде для защиты растений

Хлорид натрия поможет вывести с огорода муравьев. Если засыпать солью их дорожки и жилища, насекомые быстро покинут грядки.

Поможет избавиться этот продукт и от умельцев оставить одни дырочки от капусты, салата и ягод – слизней. Достаточно посыпать солью их места обитания, и от прожорливых вредителей не останется и следа.

Спасти лук от мушки удастся тоже с помощью хлорида натрия. Когда перышки вырастут на 4 – 5 см, нужно опрыскать их раствором из 250 г соли и 10 л воды, причем неоднократно. Недели через три следует сделать это еще пару раз.

И вечно роющих огород кротов прогонит соль. Как только она появится на ямках, землекопы живехонько уберутся подальше от участка.

Хорош этот продукт и в борьбе с сорняками, которые трудно выводятся. Для избавления от борщевика следует, отрезав стебель, насыпьте внутрь 2 ст л. соли, и вредное растение очень быстро погибнет. Чтобы извести начавший разрастаться хрен, надо выкопать его с корнем и всыпать в землю, где он находился, 1 ст. л. хлорида натрия.

Даже от фитофторы защитит растения соль. Нужно всего лишь полить пораженные грибком части раствором из 1 кг соли и 10 л воды. Листья опадут, а плоды покроет солевая пленка, которая и станет защищать их от вредителей.

На обедненных почвах хлорид натрия подойдет в качестве подкормки. Стоит посыпать немного соли вокруг садовых деревьев в начале весны или осенью после сбора урожая, на следующий год плодов окажется намного больше , и они будут крупнее и слаще.

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