"Мой район-2021": Собянин рассказал о программе по благоустройству севера Москвы

В этом году планируется возведение парковых и прогулочных зон

Власти Москвы нацелены на создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. В рамках программы "Мой район" администрация проводит благоустройство всех частей города по созданию среды нового формата.

Так, речь идет об обустройстве и создании скверов, школ и дорог. Одним из важнейших стимулов, подчеркнул глава города Сергей Собянин, является глобальная конкуренция Москвы с остальными мировыми мегаполисами, включая Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин и Стамбул.

Градоначальник напомнил, что ключевого преимущества в современном мире добивается тот, что способен добиться признания прогрессивного поколения – креативных и работоспособных умов, которые предпочтут остаться в российской столице, нежели в Лондоне или ином другом иностранном мегаполисе.

За прошедшее десятилетие в столице обустроили сотни объектов, включая детсады и школы, построили 150 новых станций метро. Такие же показатели присутствуют и в сфере дорожного строительства, а также спортивного благоустройства. Однако впереди остается еще много работы.

Так, до конца года планируется благоустройство десятка новых зон и прогулок в Северном округе Москвы – речь идет как о парках со скверами, так и пешеходных маршрутах и зонами отдыха у пруда. Так, в Коптево уже завершили реконструкцию кинотеатра "Рассвет" – теперь здесь красуется районный центр для семейного досуга. Планируется и благоустройство прилегающего к нему сквера.

На детских площадках появятся новые игровые комплексы, место для занятий спортом, а также выгулы для собак. Приведут в порядок сквер у храма Георгия Победоносца на Коптевском бульваре.

В округе также появятся и новые пешеходные маршруты для любителей активных прогулок, пешеходные дорожки с хорошим асфальтом, бордюрами и газонами, о чем говорится в личном блоге Сергея Собянина.