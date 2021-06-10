СМИ распространили недостоверную информацию о ней и с пренебрежением отнеслись к ее профессии

Москвичка Айя Белова подала иск к интернет-изданию "Важные истории" и телеканалу "Дождь". Она утверждает, что данные СМИ распространили недостоверную и оскорбительную информацию о ней. Дело рассматривается в Останкинском районном суде.

Ранее "Важные истории" и "Дождь" представили материалы о сделке по покупке акций крупного производителя шин Pirelli. Протокол о намерениях стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году. В договоре фигурирует структура, которую учредила Айя Белова, но до совершения указанной сделки она была продана.

По словам женщины, к моменту сделки она не имела отношения к данному ООО и ничего не знала о его деятельности. Однако СМИ воспользовались сведениями о первоначальном владельце компании, выпустив статью с заголовком "Танцовщица для "Роснефти", чтобы намекнуть на сомнительность этой истории.

"В материалах прослеживается попытка придать процессу учреждения компании и ее дальнейшему переходу к новому собственнику элемента подозрительности или действий по якобы обходу санкций",

– считает Айя Белова. Она убеждена, что это сделано умышленно, поскольку при желании журналисты легко могли проверить факты: вся информация об ООО указана в открытой базе ЕГРЮЛ. Сама же сделка была одобрена российским и европейским регуляторами, соответствующая информация отмечена в том числе на Миланской фондовой бирже.

При этом, по словам Беловой, СМИ не только ошибочно сообщили о ее причастности к сделке по продаже акций Pirelli, но и без разрешения растиражировали ее фотографии и личные сведения о ней. Причем исказили информацию о ее профессии и в целом упоминали о ней в оскорбительном тоне.

"Это очень больной для меня аспект, гендерный. Я совмещала учебу в школе и институте с активными занятиями спортом. В 15 лет стала мастером спорта по художественной гимнастике, потом детским хореографом. Уделяю много внимания самосовершенствованию, методологической работе, продуктивно работаю с детьми. И вдруг оказываюсь "танцовщицей". Как женщине, мне это очень обидно",

– рассказала Белова к интервью "Комсомольской правде". Кстати, она отметила, что пыталась представить свою позицию через СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о ней, но этого ей сделать не удалось.

Сейчас женщина пытается добиться защиты своей чести и достоинства через Останкинский суд. Она подчеркивает, что данный иск – вовсе не стремление "заработать", как это представляют некоторые СМИ, а попытка добиться справедливости и уважения прав женщин.