Футбольная ассоциация потребовала избавится от изображенного политического подтекста

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к Украине с требованием переделать оформление футбольной формы сборной для чемпионата мира Европы. Ассоциация осталась недовольна написанной на футболке фразой.

Напомним, ранее Украина презентовала футбольную форму, на которой было изображение территории страны со включенным в ее состав Крымом. Также на футболках красовались надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Представители футбольной организации отметили, что изображение полуострова не нарушает правил организации, поскольку ООН признает Крым украинским. "Слава Украине", по их заявлению, также можно оставить – фраза сама по себе может рассматриваться как не политическая. А вот к "Героям слава" у УЕФА появились претензии.

Как сообщает "Чемпионат.com", сборную Украины по футболу обязали убрать слоган с формы, поскольку вместе с фразой "Слава Украине" он обретает политический подтекст.

Эксземпляр скандальной футбольной формы даже успели подарить президенту Владимиру Зеленскому – ею лидер похвастался на своей странице в соцсетях.

Ситуацию с футболкой украинской сборной с изображением Крыма прокомментировал и российский президент, отметив, что она его нисколько не задевает, поскольку нового в позиции Украины нет.