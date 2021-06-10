УЕФА выставил Украине ультиматум из-за футбольной формы с Крымом

УЕФА выставил Украине ультиматум из-за футбольной формы с Крымом
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Футбольная ассоциация потребовала избавится от изображенного политического подтекста

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к Украине с требованием переделать оформление футбольной формы сборной для чемпионата мира Европы. Ассоциация осталась недовольна написанной на футболке фразой.

Напомним, ранее Украина презентовала футбольную форму, на которой было изображение территории страны со включенным в ее состав Крымом. Также на футболках красовались надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Представители футбольной организации отметили, что изображение полуострова не нарушает правил организации, поскольку ООН признает Крым украинским. "Слава Украине", по их заявлению, также можно оставить – фраза сама по себе может рассматриваться как не политическая. А вот к "Героям слава" у УЕФА появились претензии.

Как сообщает "Чемпионат.com", сборную Украины по футболу обязали убрать слоган с формы, поскольку вместе с фразой "Слава Украине" он обретает политический подтекст. 

Эксземпляр скандальной футбольной формы даже успели подарить президенту Владимиру Зеленскому – ею лидер похвастался на своей странице в соцсетях.

Ситуацию с футболкой украинской сборной с изображением Крыма прокомментировал и российский президент, отметив, что она его нисколько не задевает, поскольку нового в позиции Украины нет.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость256504
Пожаловаться Ответить
"на которой было изображение территории страны" - ааа, дак вот это что, а я то думал кот нассал
1
новости партнеров

Путин указал на последствия для России от членства Украины в НАТО

Глава РФ сообщил о сокращении подлетного времени ракет альянса к Москве до 10 минут

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей