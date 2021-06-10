По словам специалиста, лучше отложить новые дела на более благоприятное время

Сегодня, 10 июня, жители Земли будут наблюдать солнечное затмение. Астролог Светлана Драган рассказала, какую опасность таит в себе это астрономическое явление.

Драган назвала явление "затмением кривых зеркал". Так, по словам Светланы, в четверг возможны ситуации, которые на первый взгляд кажутся полезными в плане опыта. Однако на самом деле велика вероятность запутаться в иллюзиях. Необходимо быть максимально осторожными и не доверять всем источникам.

10 июня следует отказаться от выяснения отношений с родными и друзьями. На первый план будут выходить эмоции, в то время как разум на время отключится. Близкие люди станут жертвой необъективности, из-за чего обострятся конфликты и недопонимания. Атмосфера может накалиться настолько, что начнутся неприятные разговоры о расставании.

"Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио", – отметила астролог.

Эксперт предупредила – в четверг могут происходить технические сбои. Те, кто собирается в поездку, рискуют столкнуться с проблемами, связанными с документами или билетами, пишет "Москва 24".

Драган посоветовала отложить новые дела на более благоприятное время. Кроме того, не стоит давать оценку тому, что вы видите. Солнечное затмение способствует созданию провокационных ситуаций, которые так и норовят выбить из колеи.

Лучшая тактика – наблюдать за происходящим со стороны и не ввязываться ни в какие авантюры.

Ранее астролог Ольга Гранкина поделилась своим прогнозом на 10 июня.