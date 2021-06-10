Изменения предлагают ввести в законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения"

Министерство внутренних дел РФ подготовило ряд предложений, в рамках которых предлагает отказаться от обязательного порядка прохождения техосмотра для легкового транспорта. Такое заявление сделал глава ГАИ Михаил Черников.

Так, ведомство предлагает ввести изменения в законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения". По словам Черникова, автовладельцы сами заинтересованы в надлежащем состоянии своей машины, и по этой причине должны на личной основе проходить ТО.

Инициатива коснется только легкового транспорта, исключая такси, которые участвуют в перевозках. В ГАИ надеются с помощью таких мер взять под контроль проведение техосмотров для автобусов и такси. Как отметил чиновник, зачастую причины ДТП с пассажирами и грузами кроются в неисправности транспорта.

Главная идея добровольности, подчеркнул Черников – личная возможность для водителей оценить состояние своего транспорта в условиях комфорта. В ГАИ считают, что такая мера положительно отразится на статистике ДТП из-за неисправности транспортного средства, передает РИА "Новости".

Глава ГАИ также отметил, что для личного комфорта и безопасности российским водителям надлежит владеть информацией о состоянии своей машины. Сегодня огромное количество владельцев оплачивает техосмотры лишь для беспрепятственного оформления ОСАГО, когда в действительности машина не проходит диагностику.

По этой причине, отметил Черников, министерство намерено разделить полис ОСАГО с диагностической картой. В настоящее время проект уже внесен на рассмотрение в Государственную думу. При принятии документа получение страхового полиса будет оформляться в независимости от диагностической карты.

Ранее сообщалось о том, что цены на ОСАГО могут подняться минимум на 60% для некоторых россиян.