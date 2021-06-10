Техосмотр легковушек могут сделать добровольным

Техосмотр легковушек могут сделать добровольным
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013 / CandyBox / www.globallookpress.com
Изменения предлагают ввести в законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения"

Министерство внутренних дел РФ подготовило ряд предложений, в рамках которых предлагает отказаться от обязательного порядка прохождения техосмотра для легкового транспорта. Такое заявление сделал глава ГАИ Михаил Черников.

Так, ведомство предлагает ввести изменения в законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения". По словам Черникова, автовладельцы сами заинтересованы в надлежащем состоянии своей машины, и по этой причине должны на личной основе проходить ТО.

Инициатива коснется только легкового транспорта, исключая такси, которые участвуют в перевозках. В ГАИ надеются с помощью таких мер взять под контроль проведение техосмотров для автобусов и такси. Как отметил чиновник, зачастую причины ДТП с пассажирами и грузами кроются в неисправности транспорта. 

Главная идея добровольности, подчеркнул Черников – личная возможность для водителей оценить состояние своего транспорта в условиях комфорта. В ГАИ считают, что такая мера положительно отразится на статистике ДТП из-за неисправности транспортного средства, передает РИА "Новости".

Глава ГАИ также отметил, что для личного комфорта и безопасности российским водителям надлежит владеть информацией о состоянии своей машины. Сегодня огромное количество владельцев оплачивает техосмотры лишь для беспрепятственного оформления ОСАГО, когда в действительности машина не проходит диагностику.

По этой причине, отметил Черников, министерство намерено разделить полис ОСАГО с диагностической картой. В настоящее время проект уже внесен на рассмотрение в Государственную думу. При принятии документа получение страхового полиса будет оформляться в независимости от диагностической карты.

Ранее сообщалось о том, что цены на ОСАГО могут подняться минимум на 60% для некоторых россиян.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость258623
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правильно
Андрей
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Черников-красавчег
Гость260472
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Чего только не наобещают к выборам.
Гость259238
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Ну хоть что то разумное наконец придумали. А то за техобслуживание машины заплати (1-2 раза в год не хилую сумму), а потом еще за никому не нужный техосмотр заплати.
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