Мосгорсуд признал экстремистскими штабы Навального и ФБК

"Фонд" намерен обжаловать свой приговор

Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией* (включена в реестр НКО как выполняющая функции иностранного агента), Фонда защиты прав граждан и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив таким образом иск прокуратуры российской столицы.

Активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения своей деятельности и финансирования указанных фондов.

По информации прокуратуры, следствие установило, что фигуранты совершали попытки дестабилизации социальной и политической ситуации в РФ за счет создания условий по изменению государственного строя в соответствии со сценарием "цветной революции", отмечает РБК.

РАПСИ писало о постоянных призывах ФБК* к преследованию правоохранителей, а также к массовым репрессиям в отношении силовых структур. Также агентство напомнило о том, что сам Алексей Навальный резко высказывался о выходцах из среднеазиатских республик, жителях Кавказа, евреях и представителях нетрадиционной ориентаций. Так, в период с 2007 по 2009 годы оппозиционер использовал ненормативную лексику в отношении упомянутых лиц, призывая россиян к национализму.

Известно, что блогер выступал в поддержку "Русского марша", чьи сторонники симпатизировали последователям Степана Бандеры и Романа Шухевича. Вместе с тем источник указывает на такие действия Навального и членов ФБК, как призывы к государственному перевороту.

Валерия Ветошкина, представляющая в суде ФБК, заявила, что намерена обжаловать судебное решение в течение десяти дней.