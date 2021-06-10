Комплексы не применялись в ходе конфликта на востоке Украины

Экс-командир одного из подразделений противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах, который в настоящее время проходит свидетелем в деле о малайзийском "Боинге", заявил, что не видел зенитно-ракетных комплексов "Бук" на восточной Украине. Об этом сообщил судья Дагмар Костер, выступая 10 июня на слушаниях по делу MH17.

Слушания по сбитому самолету проходят в Нидерландах уже четвертый день. Суд занимается обсуждением общих вопросов по расследованию крушения, а также материалам дела, в число которых входят и данные прокуратуры Нидерландов.

Как отметил Костер, два года назад Цемах проходил свидетелем по делу о "Боинге" до того, как его передали РФ в рамках обмена заключенными. В июне 2014 года Цемах руководил воздушной обороной ДНР в районе Снежного.

Однако, отметил судья, свидетель отсутствовал в том районе в день крушения пассажирского самолета. Костер также сообщил, что Цемах не помнит, где находился в тот день, однако на протяжении конфликта в Донбассе ни разу не видел ЗРК "Бук", передает РИА "Новости".

До этого Сабине тен Дуссхате, представляющая в суде Олега Пулатова, который проходит по делу о сбитом "Боинге" в качестве обвиняемого, обратилась к суду с просьбой допросить Цемаха. Адвокат выразила уверенность, что свидетель сможет рассказать о предполагаемом передвижении "Бука" через контрольный пункт между Торезом в Горловском районе Донецкой области и Снежным.

Ранее URA.RU сообщало о том, что судья заявила о найденных в Сети фотоподтверждениях о присутствии "Бука" в день трагедии у Снежного.

Независимый техэксперт Юрий Антипов сообщал, что отказ Соединенных Штатов от предоставления спутниковых снимков для Гаагского суда является плохим знаком для украинской стороны.