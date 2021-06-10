"Буки" никогда не появлялись в зоне конфликта в Донбассе - свидетель по делу МH17

"Буки" никогда не появлялись в зоне конфликта в Донбассе - свидетель по делу МH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Комплексы не применялись в ходе конфликта на востоке Украины

Экс-командир одного из подразделений противовоздушной обороны ДНР Владимир Цемах, который в настоящее время проходит свидетелем в деле о малайзийском "Боинге", заявил, что не видел зенитно-ракетных комплексов "Бук" на восточной Украине. Об этом сообщил судья Дагмар Костер, выступая 10 июня на слушаниях по делу MH17.

Слушания по сбитому самолету проходят в Нидерландах уже четвертый день. Суд занимается обсуждением общих вопросов по расследованию крушения, а также материалам дела, в число которых входят и данные прокуратуры Нидерландов.

Как отметил Костер, два года назад Цемах проходил свидетелем по делу о "Боинге" до того, как его передали РФ в рамках обмена заключенными. В июне 2014 года Цемах руководил воздушной обороной ДНР в районе Снежного.

Однако, отметил судья, свидетель отсутствовал в том районе в день крушения пассажирского самолета. Костер также сообщил, что Цемах не помнит, где находился в тот день, однако на протяжении конфликта в Донбассе ни разу не видел ЗРК "Бук", передает РИА "Новости".

До этого Сабине тен Дуссхате, представляющая в суде Олега Пулатова, который проходит по делу о сбитом "Боинге" в качестве обвиняемого, обратилась к суду с просьбой допросить Цемаха. Адвокат выразила уверенность, что свидетель сможет рассказать о предполагаемом передвижении "Бука" через контрольный пункт между Торезом в Горловском районе Донецкой области и Снежным.

Ранее URA.RU сообщало о том, что судья заявила о найденных в Сети фотоподтверждениях о присутствии "Бука" в день трагедии у Снежного.

Независимый техэксперт Юрий Антипов сообщал, что отказ Соединенных Штатов от предоставления спутниковых снимков для Гаагского суда является плохим знаком для украинской стороны.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Антология разорения: пенсии россиян сокращаются третий месяц подряд

Россию предупредили о провокации Украины перед запуском "Северного потока-2"

Действия Киева с большой долей вероятности приведут к блокировке российского газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей