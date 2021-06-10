Эффективный идеологический инструмент: Хащенко оценил возможности фильма "Турист"

Эффективный идеологический инструмент: Хащенко оценил возможности фильма "Турист"
Кадр youtube.com
Журналист, телеведущий, политтехнолог Антон Хащенко прокомментировал российско-центральноафриканский боевик «Турист»

Новинка кино повествует о деятельности инструкторов из России, которые прибыли в Центральноафриканскую Республику для обучения местной правительственной армии. В преддверии декабрьских выборов в стране происходит хаос.

Боевики из конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" терроризируют население и намереваются совершить государственный переворот. Однако этому не суждено сбыться. Военнослужащие ЦАР (FACA) при поддержке отечественных специалистов разбили бандформирования и защитили мирных граждан.


Хащенко заявил, что подобные фильмы, если они сняты должным образом, могут служить прекрасным идеологическим инструментом как внутри страны, так и за ее пределами.

Если продукт сделан качественно, то его можно использовать как эффективный идеологический инструмент. Кинематограф является действенным средством донесения информации до множества людей. Например, американские фильмы, в которых часто показываются характерные для этой страны образы. И нам они хорошо известны,

– напомнил спикер.

Также Хащенко поддержал идею финансирования российских патриотических фильмов, но добавил, что это необходимо делать в меру: "У нас в стране довольно ограниченные ресурсы. Если будет принято решение о том, что необходимо финансировать определенные кинокартины, то это необходимо осуществлять без перегибов".

Эксперт положительно оценил последние тенденции в отечественном кинематографе. Он уверен, что развитие в этой области происходит стремительным образом.

За последние пять лет выросло количество хороших российских фильмов. Наши боевики приобрели красочные спецэффекты, звук. Также стоит отметить заметное развитие исторического кино. В этом смысле, отечественный кинематограф шагает семимильными шагами,

– подчеркнул он.

Хащенко поддержал идею о том, что нельзя ограничивать свободу творчества российских кинорежиссеров и не стоит навязывать им определенную точку зрения:

Нельзя ограничивать свободу авторов фильмов. Потому что они начнут создавать однотипные картины, которые могут быстро надоесть зрителю.

Однако он добавил, что в некоторых странах подобные явления считаются нормой, когда властные структуры следят за качеством и количеством выпускаемых фильмов.

"Пентагон, когда помогает режиссерам снимать кинокартины, следит за тем, как выглядят герои в ленте, какие образы в ней представлены. Даже существуют некоторые военные рекомендации по этому поводу", – объяснил эксперт.

Хащенко обрадовал тот факт, что боевик "Турист" лишен каких-либо отрицательных образов россиян, которые работают за границей и отстаивают национальные интересы. В фильме они представлены как настоящие мужчины, которые не употребляют спиртных напитков и обходятся без матерных слов.

Россияне уже устали от чернухи. Люди хотят позитивных образов и героев, чтобы зритель мог переживать за них и сочувствовать их проблемам, а также брать с них пример,

– объяснил телеведущий.

В заключение он отметил, что в России достаточно реальных героев, жизненные истории которых можно рассказать отечественным зрителям.

"В Голливуде привыкли создавать вымышленных персонажей, у нас же есть очень много героев, про которых можно снять большое количество фильмов и рассказать их истории из жизни", – резюмировал Хащенко.

Ангелина СОРОКИНА

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