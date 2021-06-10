Общество "Знание" объявило Всероссийский квиз-марафон

Принять участие в интеллектуальной игре может любой желающий

Российское общество "Знание" устраивает ко Дню России грандиозный квиз-марафон. Участники смогут не только проявить свои знания в истории, науке, технике, искусстве, но и почерпнуть для себя много нового и интересного.

Участником мероприятия может стать любой житель России. Для регистрации нужно лишь собрать команду и заполнить анкету на официальном сайте марафона. Количество участников в одной команде не ограничено, но нужно помнить, что в случае успеха в Москву на финал смогут отправиться лишь 5 человек от команды.

В День России, 12 июня, в 11:00 российское общество "Знание" проведет отборочный этап среди команд в онлайн формате. Трансляция будет идти в официальной группе Российского общества "Знание" в соцсети ВКонтакте и на официальной странице самого Всероссийского квиз-марафона.

На начальном этапе участникам предстоит ответить на вопросы об истории страны, ее культуре и достижениях. Задания рассчитаны как на знания и эрудицию, так и на сообразительность, умение мыслить системно и строить логические цепочки.

19 июня в городах России состоится полуфинал. В нем в очном формате примут участие 500 команд, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам отборочного тура.

Финал состоится 26 июня в Москве в рамках фестиваля "Россия – страна возможностей". На него пригласят 100 сильнейших команд. В качестве приза 10 команд-победителей смогут выбрать путешествие в одно из самых необычных мест России: Плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку, Алтай.

Все остальные участники получат поощрение за стремление к знаниям и интеллектуальному развитию в виде баллов программы "Другое Дело". Финалистам начислят по 2000 баллов, полуфиналистам по 1000 баллов, участники отборочного тура получат по 500 баллов. Эти баллы можно обменять на различные бонусы от партнеров: от автографа космонавта и подписки на онлайн-кинотеатры до билетов на Чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура и стажировку в ведущих российских и международных компаниях.