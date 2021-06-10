Документы по COVID-19, предъявляемые на границе, должны содержать полную информацию о вакцинации

Люди, которые сделали прививку "Спутником V", отныне не смогут попасть на Украину. Не пускать их решила Госпогранслужба страны.

Также стражи рубежей Незалежной выдвинули несколько требований. Одно из них касается документов, предъявляемых на контрольно-пропускных пунктах.

В бумагах о вакцинации должна содержаться полная информация. Согласно новым правилам, введенным Минздравом, приезжим из других стран, и даже имещим вид на жительство на Украине для въезда в эту страну нужен не только обязательный полис страхования от коронавируса, но и отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, проведеного не более чем за 72 часа до пересечения госграницы.

Также при себе надо иметь документ на английском языке или с переводом на него, подтверждающий, что пройдена полная вакцинация от COVID-19, причем препаратами, включенными ВОЗ в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, записано на сайте ведомства, указали в Госпогранслужбе Незалежной.