Стали известны причины смерти сестры Шойгу

Депутату было 68 лет

Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. Трагическую новость сообщил в "Фейсбук" политик Сергей Неверов.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким Шойгу.

"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва", – написал Неверов.

Он отметил, что Лариса Кужугетовна отличалась честностью и неравнодушием к окружающим проблемам. Именно за это ее полюбила общественность.

Сергей Иванович добавил – смерть Шойгу стала большой потерей для всех.

Ларисе Кужугетовне было 68 лет. По данным 19rus.info, причиной смерти стал инсульт на фоне заболевания коронавирусом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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