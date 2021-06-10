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Умерла сестра министра обороны РФ Лариса Шойгу. Трагическую новость сообщил в "Фейсбук" политик Сергей Неверов.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким Шойгу.
"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва", – написал Неверов.
Он отметил, что Лариса Кужугетовна отличалась честностью и неравнодушием к окружающим проблемам. Именно за это ее полюбила общественность.
Сергей Иванович добавил – смерть Шойгу стала большой потерей для всех.
Ларисе Кужугетовне было 68 лет. По данным 19rus.info, причиной смерти стал инсульт на фоне заболевания коронавирусом.
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