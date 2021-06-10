На МАКС-2021 обсудят актуальные проблемы деловой авиации

Организатором круглого стола является ОНАДА

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам и ключевым проблемам деловой авиации, пройдет в рамках деловой программы XV Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском. Организатором мероприятия является Объединенная национальная ассоциация деловой авиации (ОНАДА).

Круглый стол запланирован на 21 июля. Принять участие в мероприятии смогут все желающие – участники и гости салона. Программа еще формируется, перечень выступлений будет опубликован в ближайшее время, сообщается на официальном сайте МАКС-2021.

Выбор площадки не случаен. Как отметил заместитель гендиректора АО "Авиасалон" Владимир Советкин, салоны МАКС год за годом укрепляют свою позицию как дискуссионная площадка, на которой представители авиационного бизнеса обсуждают текущее положение дел и вырабатывают совместные решения по преодолению проблем.

"Для нас участие в МАКС – прекрасная возможность представить деловую авиацию, показать ее возможности для бизнеса и потенциал для экономики, и в то же время и очертить круг вопросов, которые пока сдерживают развитие отрасли",

– рассказал президент ОНАДА Ярослав Одинцев.

При этом деловая авиация будет широко представлена не только в деловой, но и в выставочной программе. В 2021 году посетителям будет представлена тематическая экспозиция, в том числе на статической стоянке планируется показать воздушные суда различных классов.

МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Устроитель – АО "Авиасалон".